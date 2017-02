Horroriza caso de abusador suelto

El caso del abusador prófugo de una niña de 6 años, que ya había sido liberado por una fiscal a pesar de que se estaba seguro de su culpabilidad, horrizó en las redes sociales a los ciudadanos que manifestaron su indignación.

El mismo sospechoso, en el año 2014 ya había sido procesado por otro caso de abuso sexual a una menor de 9 años.La encargada del caso en ese momento fue la Fiscal Dora Nohl, quien se encontraba totalmente segura de su culpabilidad en el hecho pero aún así sobreseyó al supuesto responsable. En este nuevo caso, la víctima fue una niña de apenas 6 años en San Lorenzo.

Andrea Rivas comenzó diciendo "se podía haber evitado, esta gente ya no cambia ni con el aire de la rosa de Guadalupe. No deberían de andar sueltos". Alcides Benítez afirmó "terrible la justicia paraguaya, es la peor del mundo. Por pintar grafittis vas directo a la cárcel y un violador está libre". Mia Mahia fue muy dura: "espero que esta fiscal nunca pueda conciliar el sueño y que en su conciencia permanezca lo que sufrió esta inocente".

Gabriela Velázquez admitió "con el violador suelto están en peligro la víctima y otra niñas. Que el Fiscal se haga cargo si vuelve a pasar algo". Cirilo Dejesus Ramírez manifestó "no encuentro sentido al argumento que utilizan estos agentes para dejar libres a estos tipos". Gustavo Resquín señaló "no hay caso, la dignidad de nuestra vida no vale nada para la justicia paraguaya".

Ysabel Sánchez concluyó "a ver si estos fiscales leen y se dan cuenta que los ciudadanos sabemos la forma equívoca en la que se manejan".