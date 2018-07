Friedmann: “No hay convocatoria para hoy”

“Oficialmente no hay convocatoria para hoy”, afirmó Rodolfo Friedmann al ser consultado sobre la sesión extraordinaria que se creía haría este domingo, para analizar los conflictos relacionados al juramento de Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes.

Rodolfo Friedmann aseguró que no habría sesión extraordinaria el día de hoy para tratar temas referentes al juramento de Horacio Cartes y Nicanor Duarte. “Hoy no hay sesión, no hay ni siquiera convocatoria, al menos yo no recibí convocatoria ni oficial ni extraoficialmente”, aseguró Rodolfo Friedmann a ABC Cardinal.

En otro sentido, el exgobernador de Guairá lamentó los hechos ocurridos ayer, sábado. “Lo de ayer no fue la mejor imagen que podíamos mostrar al mundo. Se dio así y de igual manera hay que seguir adelante”, expresó.

Añadió que el líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo, está “muy contento con las decisiones que se tomaron en ambas Cámaras. Políticamente, lo que ocurrió fue importante, ganamos la Cámara de Diputados y Senadores para un colorado de Añetete”, aseguró.

Sobre los siguientes movimientos que harán desde la carpa de Honor Colorado, manifestó que “ellos pueden hacer cualquier cosa”, al tiempo de agregar que los cartistas “continuarán con su intento, independientemente de lo que pueda ocurrir”.

Finalmente, expresó que, según la forma en que se den las cosas, ellos se defenderán “políticamente”. “Esa es la triste realidad de nuestro Congreso”, lamentó, al tiempo de expresar que entiende al cartismo. “Recibir una derrota como la que pasó ayer es normal. Están dolidos", dijo.