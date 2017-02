“Ni hemos hablado de cambiar” a Acevedo

El senador Hugo Richer, uno de los cinco legisladores del Frente Guasu en el Senado, dijo que el gremio político “no tiene en agenda” cambiar al presidente de la Cámara Alta, Roberto Acevedo. “Se está fantaseando con este tema”, afirmó.

“Creo que esta es una especie de ensayo. Es casi al borde de la locura. No hay absolutamente nada que el Frente Guasu sepa”, dijo Richer este martes en conversación con radio ABC Cardinal sobre la posibilidad de una destitución de la Mesa Directiva del Senado para facilitar el tratamiento de la enmienda para permitir la reelección, una cuestión que viola la Constitución Nacional.

“Nosotros no hemos hablado ni tenemos en la agenda discutir la posibilidad del cambio de (Roberto) Acevedo. El Frente Guasu puso los votos para que Acevedo sea presidente. A no ser de que todos los liberales y todos los colorados se pongan de acuerdo, lo que es muy difícil, no se le va a sacar a Acevedo”, aseguró el senado.

Richer añadió que no existe convocatoria alguna para tratar la salida de Acevedo o el tratamiento de la enmienda. “Fernando Lugo no creo que cambie de posición (y vote a favor de la enmienda). Ni nosotros tenemos acuerdo con Lugo. Cuando insisten con Lugo con el tema de la enmienda es un camino equivocado”, indicó.

Para el legislador, se “está fantaseando” mucho con este tema. “No se trata solo que existan 23 votos, se trata de ponerse de acuerdo en los procedimientos (...) si no hay acuerdo con eso no se va a dar”, opinó.

Para Richer la posibilidad de que se anule la sesión del 25 de agosto último, donde se sepultó la posibilidad de tratar la enmienda por un año, sentará “un precedente malísimo, porque se puede judicializar el tema”. Finalmente, negó que el Frente Guasú acepte la Fiscalía General del Estado como parte de un trato para apoyar la violación de la Constitución Nacional. “Que se dejen de decir disparates”, concluyó.