Identifican a posible agresor de limpiavidrio

La Policía Nacional consiguió identificar a quien sería el propietario del rodado desde el cual se realizó el disparo contra un limpiavidrios anoche en San Lorenzo. La víctima se habría molestado porque el conductor no quiso recibir sus servicios.

Un testigo logró apuntar la placa de la camioneta Nissan desde la cual se hizo el disparo, ABB 311, que según registros de la Policía Nacional, está a nombre de Antonio Javier Fernández Castillo, quien fija domicilio en Barcequillo, San Lorenzo, informó a ABC Cardinal el subcomisario Jorge Miranda de la Comisaría 1° de San Lorenzo.

Precisó que esta persona podría no ser el agresor, pues no descartan que el rodado en cuestión haya sido vendida en al menos dos ocasiones a través de contratos privados, pero no se habría gestionado la transferencia. Esta persona será buscada para explicar su relación con el automóvil.

El jefe policial refirió que el limpiavidrios, Juan Daniel Saucedo Aquino (18), intentó limpiar el parabrisas de dicha camioneta en la intersección Saturio Ríos y Julia Miranda Cueto alrededor de las 21:30 de ayer, mientras el semáforo estaba en rojo.

Conforme la versión que recibió la Policía, el conductor hizo una pequeña aceleración cuando el trabajador informal se le acercaba para limpiarle el parabrisas, hecho que generó la breve discusión que acabó con el disparo a quemarropa. Según el subcomisario Miranda, el limpiavidrios estaba bajo los efectos del alcohol.