Incendio consume viviendas

Mientras se preparaban para el saludo por la llegada del nuevo año, bomberos de Capiatá recibieron una llamada de auxilio y acudieron a atender un incendio que consumía dos viviendas. El siniestro fue controlado y dejó solo daños materiales.

Un incendio consumió totalmente una vivienda y parte de otra en la zona del barrio Amistad de la ciudad de Capiatá, informó la periodista de ABC Color Ana Jazmín Lezcano. El siniestro fue sofocado gracias a la intervención de bomberos de la octava compañía de la señalada ciudad.

“Nosotros llegamos aquí y esto era un caos”, señaló la bombera Sandra Duarte, quien refirió que cuando llegaron al lugar, una de las viviendas se encontraba totalmente en llamas y que una segunda, ubicada en la parte posterior de la primera, ya había sido alcanzada en parte por el siniestro.

Duarte indicó que las tareas se complicaron debido a la presencia de gente agresiva en el lugar que no les permitía ingresar para realizar los trabajos. Una vez que consiguieron sortear esa situación, los bomberos se dividieron en dos equipos para sofocar las llamas.

La bombera señaló que la estructura de la primera casa fue totalmente consumida y que estaba colapsando como consecuencia del incendio. El techo ya había caído, al igual que parte de las paredes.

“Estaban en peligro varias vidas porque las personas que estaban acá afuera querían ingresar. Hicieron un poco difícil el trabajo. Les atajamos hasta donde pudimos y realizamos nuestro trabajo”, expresó.

Dijo desconocer si el incendio fue premeditado o no, pues esa fue una de las primera versiones que surgió y manifestó que eso debería determinarse con peritos que analicen la cuestión. Manifestó que ellos revisaron si no había personas en el interior y si alguien había sido afectado por el humo, cosa que no ocurrió. “No estaba nadie ni en el patio ni dentro de las dependencias”, sentenció.

“Estábamos por hacer las felicitaciones por el nuevo año cuando recibimos la llamada”, finalizó.