Incidentes en el Senado

El senador Payo Cubas se enfrentó a gritos con los legisladores Enrique Bacchetta y Javier Zacarías Irún en la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde se recibe en audiencia a los ternados para la Corte.

Cerca de las 10:00 de hoy se produjo un incidente en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, luego de que el senador Paraguayo Cubas pidió que sea pública la audiencia para ministros de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, Javier Zacarías Irún, quien preside esta reunión, se opuso al planteamiento.

Cubas insistió a los gritos en que la sesión debería ser abierta y se enfrentó además con el legislador Enrique Bacchetta. Entre sí se vociferaron ofensas de todo tipo y estuvieron a punto de llegar a los golpes.

Por este motivo se tuvo que declarar un cuarto intermedio en la comisión y luego varios de los integrantes se fueron del Congreso, según informó el periodista de ABC Color Marcos Cáceres.

Ya aproximadamente a las 10:20 se dio continuidad a la sesión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación, para recibir a Eugenio Jiménez, uno de los ternados para la Corte para cubrir la vacancia de Óscar Bajac. Se retiraron Silva Facetti (PLRA), Hugo Richer (FG) y Amado Florentín (PLRA).

Por su parte, Payo Cubas manifestó a la prensa que recurrió a los gritos porque él siempre pierde cuando realiza los pedidos de que las audiencias sean abiertas. Al ser consultado si no le parece un bochorno lo ocurrido, preguntó: “¿Acaso el cuerpo legislativo no es un bochorno? ¿El Poder Judicial no es un bochorno?”.

“Lo que pasa es que ellos están acostumbrados (a que sea cerrada la sesión), ahí están PLRA, Partido Colorado y Patria Querida, el único que salió conmigo son los del PDP. Los de Hagamos claro que son del mismo sistema, esos son más payasos que yo. Ustedes se están dando cuenta de lo que está ocurriendo. Yo estoy con argumentos jurídicos, ellos están con argumentos políticos. Ellos tienen su miembro de la Corte y la van a cagar a ustedes y a sus hijos, después se van a ir a mi velorio a decir: ‘este pelado tenía razón’”.