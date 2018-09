Indi denuncia manipulación

Tina Alvarenga, asesora del Indi, denunció que existen personas que facilitan medios para que los indígenas de Caaguazú lleguen a Asunción a exigir asistencia. Asegura que varias instituciones han invertido en la comunidad.

“Alguien les está facilitando ómnibus para que lleguen hasta Asunción”, denunció a ABC Cardinal la Asesora del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). sostiene que maneja la información de que ciertas personas les proveyeron dos colectivos para que los nativos puedan trasladarse hasta Asunción.

Unas cien familias de indígenas de las parcialidades Mbya y Ava Guaraní de Caaguazú se instalaron ayer en la Plaza de Armas. Exigen la restitución de las tierras que les dieron en Guairá pero luego les sacaron.

Alvarenga aseguró que ya se han puesto en contacto con el Gobernador de Caaguazú y convocaron a una mesa de diálogo junto con los intendentes del departamento y el Indi, para resolver el problema de manera definitiva.

Afirma que a estas familias que hoy se encuentran a un costado del Congreso, se les facilitó recientemente G 150 millones en kits de asistencia y dice que cuentan con las evidencias para probarlo.

“Hablamos con todos los ministerios para que nos pasen cuánto han invertido en esa comunidad, para ver qué está pasando. No es que no se ha invertido, a lo mejor no lo que se quisiera, o igual a otras comunidades, pero si se ha invertido”, refiere.