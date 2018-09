Indignados sorprenden a Cuevas

Como cada noche, los indignados salieron a la calle para exigir la expulsión de políticos corruptos. Los manifestantes sorprendieron al titular de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas quien llegó en simultáneo con los indignados a su domicilio

Los manifestantes se congregaron en la intersección de Mariscal López y San Martín, para luego marchar hasta la residencia del titular de la Cámara de Diputados ubicada en los barrio Los Laureles de Asunción.

Prácticamente en forma simultánea, el escrachado y los escrachadores llegaron a la residencia en cuestión, por lo que Cuevas se vio obligado a entrar raudamente a su casa, escoltado por sus guardias, según testigos.

Seguidamente como en cada jornada, la residencia fue decorada con papel higiénico, mientras entonaban cánticos contra el congresista colorado.

La abogada Esther Roa, lamentó que con todos los indicios de irregularidades que se le atribuyen a diputados como Miguel Cuevas, Carlos Portillo y otros, como también al exsenador Oscar González Daher, los organismos de justicia aún no se han pronunciado en la medida que la ciudadanía espera.

“La justicia todavía no ve, no escucha, no habla y no se pronuncia, que pasa con la Fiscalía y la imputación de Oscar González Daher y con la gente que nos ha robado el sueño y la esperanza”, remarcó la activista.

Al mismo tiempo advirtió tanto a Cuevas como a los demás políticos corrupctos, que los indignados no van a claudicar en su lucha por depurar las instituciones públicas de los vicios que trae consigo el poder.