“Inestabilidad atrasa al país”

Por Juan Carlos Lezcano F.

El clima de inestabilidad política generada por la rencilla por las intenciones reeleccionistas ha sumido al país en un grave atraso, de acuerdo a la perspectiva del ganadero Fidel Zavala, extitular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

A pesar de las difíciles situaciones por las que ha tenido que pasar, incluyendo un secuestro de más de tres meses a manos del grupo criminal EPP, el ganadero Fidel Zaval Serrati sigue siendo un hombre de hablar franco y claro. El extitular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) mantiene fija la mirada y no da muchos rodeos a la hora de expresar sus ideas, ya sean críticas o celebraciones.

Desde la perspectiva de este padre de tres hijos y propietario de varios establecimientos en la zona norte del país, el caldeado ambiente político propiciado por la disputa entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, como consecuencia de la discusión sobre la reelección o no, no ha hecho otra cosa más que generar una inestabilidad que afecta al país.

“Uno para construir necesita de tener gobernabilidad y esa gobernabilidad se construye indudablemente con el diálogo, que yo creo que es una de las deficiencias grandes que tiene este gobierno porque realmente no tiene diálogo con el Parlamento, tampoco tiene mucho diálogo con el sector privado. Creo que hay mejores maneras de construir las cosas”, comienza diciendo en una entrevista con la redacción digital del diario ABC Color, poco después de haber abandonado los estudios de radio ABC Cardinal.

“Todo este clima de inestabilidad política, este clima que genera el modo reelección en el que están todos nuestros políticos, lo único que hace es atrasar al país”, agrega enseguida. Como ejemplos de este atraso del que habla cita que no se haya aprobado el Presupuesto General de la Nación para el 2017 o que no se tenga la habilitación para acceder a créditos sobre compromisos ya asumidos.

“Muestra una gran irresponsabilidad no solamente del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Tenemos que entender que el Estado paraguayo está compuesto por tres poderes y cada uno tiene que tener sus roles”, acota.

¿Existe realmente ausencia del Estado? Para Zavala, no existe tal cosa, sino que el problema pasa por otro lado. “Tenemos las leyes, los presupuestos, los recursos, las capacidades. Yo no diría que hay ausencia del Estado, yo diría de la siguiente manera: estado hay, lo que no tenemos es gobierno”, puntualiza.

Reelección, un capricho de algunos

Zavala mantiene una postura crítica al respecto de la discusión sobre si se debe habilitar o no la reelección y si los plazos o las vías siguen habilitadas “Yo creo que los plazos si no están vencidos, están por vencer. Independiente a eso, creo que la Constitución es muy clara”, indica.

“Esto se quiere llevar por un capricho no solamente del oficialismo, sino que también hay pescadores de río revuelto en el medio que ven como favorable, entonces se quedan callados o apoyan solapadamente. La Constitución es muy clara”, insiste.

Zavala señala que “si hay dignidad, el siguiente presidente que venga tiene que hablar de modificar la Constitución sobre el tema reelección y no para él, sino para el siguiente que venga”.

“De esa manera vamos a tener un poco paz y construir el Paraguay que todos necesitamos. Al final de cada período, siempre tuvimos los mismos problemas. Creo que tenemos que entender que esto atrasa al país”, apostilla.

Aunque reconoce que se debe hablar de modificar la Carta Magna, dice estar preocupado sobre la posibilidad de hacerlo con el nivel parlamentario actual. “Si vamos a tocar temas específicos, estoy de acuerdo; pero si vamos a tocar, le vamos a meter un escopetazo y finalmente va a salir un hijo bobo, yo no sé si tocaría”, expresa.

“Tenemos que ser un poco nosotros ser conscientes y tener un análisis profundo del tema sobre qué es lo que conviene tocar y no tocar y cuándo conviene tocar”, sentencia.