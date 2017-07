Se inicia juicio oral del robo al BNF

Por Carlos Ávalos, corresponsal

VILLARRICA. Se inició el juicio oral contra Ramón Gracia, acusado en la investigación por el atraco al BNF de esta ciudad, donde cinco personas disfrazadas se alzaron con casi G. 9.000 millones en septiembre del 2012.

Ramón Gracia es acusado como uno de los miembros de la gavilla de asaltantes que robó G. 8.546.121.400 millones en el atraco al Banco Nacional de Fomento, sucursal Villarrica en septiembre del 2012.

El juicio oral y público empezó con los alegatos iniciales del Ministerio Público y continuó con las declaraciones testificales están presentes más de 27 testigos.

El primer testigo que declaró fue el exgerente de la entidad pública, Osvaldo Fugarazzo, quién dijo que en el momento del atraco no se encontraba en la institución.

Por su parte la Fiscal María Unger, expresó que el gerente no aportó muchos datos para la investigación ya que no estuvo en el momento del hecho, no obstante, dijo que resulta sospechoso que justamente horas antes del atraco el mismo tuvo que salir.

El tribunal de sentencia está conformado por los jueces, Luis Giménez Sánchez como presidente, Nancy Roa y Paternio Vera. Los fiscales de la causa son; Bernardo Elizaur, Noelia Soto y María Unger.

El millonario asalto al Banco Nacional de Fomento, sucursal Villarrica, ocurrió el 21 de septiembre de 2012 aproximadamente a las 15:30. El juicio inició hoy y se extenderá por dos semanas.