Se inició campaña de reforestación en el departamento Central

Por Gladys Villalba, Corresponsal

AREGUÁ. Jóvenes emprendedores preocupados por los problemas ambientales iniciaron este sábado una campaña verde de forestación denominado "Plantemos compromiso juntos". Areguá fue el primer distrito en recibir 1.000 plantines de especies nativas.

Ante la desidia de algunas instituciones como municipalidades, gobernaciones, ministerios, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas, la sociedad civil mayormente integrada por jóvenes de las 19 ciudades del departamento de Central, decidió festejar y honrar el Día de la Juventud formando el movimiento "Plantemos compromiso juntos". Los primeros plantines fueron adquiridos a través de gestiones propias y plantados en los alrededores de la playa municipal de Areguá.



"Es un proyecto básico, pero creemos que será de gran impacto en unos años y sería una especie de legado para quienes vienen después de nuestras generaciones. La idea es plantar 1.000 arbolitos en cada una de nuestras ciudades, en avenidas, plazas, parques y veredas. Queremos que personas de todas las edades se involucren", señaló la joven abogada Andrea Brizuela, ideóloga de la reforestación.



El objetivo principal es crear conciencia y respeto hacia la naturaleza y hábitat de varias especies. Los jóvenes indicaron que "no se puede destruir todo lo que está en el paso para construir grandes infraestructuras, que si bien son necesarias, debería de existir una responsabilidad social que como mínimo repare el daño ocasionado".



Los emprendedores buscan el apoyo principalmente de los grupos juveniles organizados, de autoridades municipales, gubernamentales, instituciones educativas, comisiones vecinales, entes no gubernamentales y ambientalistas sin fines de lucro, de la Secretaría de la Juventud y el Ministerio del Ambiente.



Aseguraron que la despreocupación de las instituciones y de la misma gente es notoria y lamentan que no existan mayores programas que anualmente ejecuten trabajos de limpieza, cuidados y mantenimiento de espacios públicos que permitan paliar la gran contaminación ambiental.



Los interesados en formar parte del proyecto pueden contactar a las páginas de Facebook, Instagram y Twitter con el Hashtag habilitado #plantemoscompromisojuntos