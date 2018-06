Contra aborto y divorcio, en misa de Corpus Christi

La misa del Corpus Christi se llevó a cabo esta mañana en la capilla de San Pío de Surubi'í. El sacerdote instó a los fieles a estar en comunión con Dios y evitar los pecados mortales: el asesinato, el aborto y el divorcio.

En la capilla de San Pío de Pietrelcina del convento de los Hermanos Franciscanos Capuchinos, de la urbanización Surubi’i de Limpio, también se celebró la fiesta del Corpus Christi. La feligresía adornó con una alfombra de flores para honrar al Santísimo Sacramento, que fue exaltado en procesión al término de la misa.



La eucaristía tuvo una gran afluencia de fieles. Esta celebración surgió para resaltar la presencia real de Cristo en la hostia y el vino consagrados, ante la aparición de corrientes que querían desacreditar la eucaristía.



Durante su homilía, el sacerdote Aldo Rafael Santacruz instó a los fieles a "nunca dejar de lado la alianza con el Señor y Él los bendecirá y los acogerá en sus brazos. Pero nunca pierdan la alianza con nuestro Dios y caigan en el pecado mortal. ¡Aléjense de ello! No maten, no aborten, no divorciarse o separarse y formar familias de aquí para allá, porque uno rompe con todo esto la alianza con Dios".