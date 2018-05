“Fuego cruzado” entre Alliana y Ovelar

Un “fuego cruzado” se registró hoy entre el presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, y la senadora de Colorado Añetete Blanca Ovelar, quien se opone a la aceptación de la renuncia del presidente Horacio Cartes.

Alliana criticó la postura asumida por Ovelar, del movimiento Colorado Añetete, por no aceptar la renuncia del presidente Horacio Cartes. Dijo que la misma no puede hablar de legitimidad en lo que respecta a la figura de Cartes como senador activo, pues ella tiene una “dudosa afiliación”.

“La senadora tiene una afiliación dudosa porque se habla de que le afiliaron para ser candidata y ahora tanto cuestiona lo de Horacio Cartes, pero ella salió a hacer campaña con el expresidente Nicanor, siendo este presidente activo. Le recuerdo a la senadora, por si tenga amnesia, que ella salía a trabajar y pedía voto por Nicanor”, cuestionó Alliana.

Añadió además que la misma tiene una denuncia en su contra por supuesto cobro indebido de honorarios, promovida por la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes). “Ella cobraba como asesora de una facultad de Ingeniería y aparte como senadora. ¿De qué legitimidad y honestidad hablamos?”, acusó.

En ese sentido, la senadora dijo que las declaraciones de Alliana están llenas de mentiras. “Yo no tengo ningún proceso y yo siempre respeté la Constitución. En el ejercicio, Alliana de la presidencia del Partido, es donde hay que convocar a todos, es donde hay que abrir un espacio de debate, esa es la visión de un republicano”, se defendió.

“Siempre dije que ese acuerdo de la Corte Suprema de Justicia es una resolución forzada. No solamente la letra de la Constitución sino el espíritu de los constituyentes es que el Presidente sea senador vitalicio”, insistió la senadora Blanca Ovelar en referencia a las acusaciones de su correligionario Pedro Alliana, titular de Diputados y de la ANR.

Agregó que en el partido hoy no hay debate. “No pudieron conformar la comisión directiva porque excluyeron a todos los de Añetete, por eso nosotros no nos hemos ido como un acto de protesta. A tanta prepotencia y carencia de espíritu democrático, me refiero la legitimidad que se obtiene en el ejercicio del poder. Un partido tan importante como el Partido Colorado necesita tener un tribunal de democracia interna y eso hoy no existe”, enfatizó.

“El Partido Colorado es un ámbito de obsecuentes donde nadie formula una sola crítica, donde todos los que están ahí quieren volver al pensamiento único, y en tiempos de democracia necesitamos un pensamiento diferente y que no solo que quiera agradar al patrón”, disparó.

Respecto al fallo de la Corte para habilitar a Nicanor Duarte Frutos, Juan Afara y Horacio Cartes para que juren como senadores activos, dijo que fue una interpretación forzada.

“¿Quién va a venir el 1 de julio a dar informe de su gestión si el 30 de junio jura como senador? La interpretación forzada de nuestra Constitución crea conflicto. Siempre dije que ese acuerdo de la Corte es una resolución forzada. No solamente la letra de la Constitución sino el espíritu de los constituyentes es que el presidente sea senador vitalicio”, reiteró.

Actualmente el oficialismo colorado no tendría los votos para que se acepte la renuncia del presidente Horacio Cartes en la sesión extraordinaria prevista para mañana miércoles.