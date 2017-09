Intervención a Medalla es por “exceso de gastos”

Nilton Maidana, del Instituto Nacional de Cooperativismo, visitó el programa Economía a fondo para charlar sobre la intervención a la Cooperativa Medalla. Señaló como principal motivo los gastos excesivos de la entidad.

Maidana explicó que existe un nivel de gastos para las Cooperativas, y que este no puede sobrepasar el 80% de los ingresos.

Según el representante del Incoop, Medalla realizó “gastos excesivos”, llegando incluso a invertir un 94% de sus ingresos, sobrepasando el pocentaje reglamentario.

“Se tiene que establecer un procedimiento para que no cause prejuicios. Si se pasa de 80 % se tendrán resultados negativos. Ellos llegaron al 94% de gastos cuando su límite era 80. Se encontró que estaban con inconvenientes no se ajustaban a los parámetros, no llegaba a la rentabilidad mínima y a la productividad mínima. Desde agosto del año pasado lo veníamos controlando”, manifestó Nilton Maidana.

En todo momento, el representante de Incoop negó que la intervención tenga que ver con un cuestión política partidaria.

Afirmó que tiene que ver con “una política de gestión transparente, controlar a aquel que mete la mano en la lata. Queremos firmeza igualdad para que todas las cooperativas trabajen en als mismas condiciones”, manifestó.

Al consultársele si podía afirmar que en Medalla “metieron la mano en la lata”, dijo: “No puedo decir que metieron mano pero sí encontramos gastos excesivos”.

Ante la pregunta sobre si la cooperativa core el riesgo de dejar de funcionar, manifestó que este riesgo es inexistente. “Medalla tiene solvencia”, afirmó, no obstante, enfatizó que “de continuar con esta mala gestión, podríamos llegara poner en riesgo grave a la cooperativa”.

Medalla es una cooperativa que cuenta con 180.000 socios. Tras darse a conocer la intervención se registraron varios retiros.