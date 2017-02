Juez reacciona con golpes

El juez de Faltas de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, Julio César Cáceres, se agarró a trompadas con un supuesto abogado representante de una guardería que fue clausurada por no adecuarse a algunas ordenanzas municipales.

ETIQUETAS

En un video que se viralizó en redes sociales, se ve que el juez de Faltas de Mariano Roque Alonso, Julio César Cáceres (camisa negra) se agarra a trompadas con un supuesto abogado, identificado como Gustavo Agüero.

Según se puede ver, Agüero se presentó como representante legal de la propietaria de la guardería Medalla Milagrosa de Mariano Roque Alonso y en todo momento se mostró muy altanero. Las crispaciones subieron de tono cuando Agüero cabeceó al magistrado y finalmente éste último respondió con golpes de puño.

Consultado al respecto, el juez roquealonseño dijo que el hombre lo insultó y que desde el principio lo amedrentó. Sin embargo, reconoció que se extralimitó al responder con golpes a sus provocaciones. "El hombre me insultó, me golpeó, pero se cuidaba de no ser grabado", justificó.

Explicó que acudió al lugar junto con otros funcionarios de la comuna a pedido de la dueña. "El local fue suspendido porque tenía un pozo ciego que filtraba y generaba un olor nauseabundo, entonces la dueña nos llamó para que miremos las mejoras hechas", dijo.

Agregó que la guardería permanecerá clausurada porque tampoco cumple con el sistema de prevención de incendios y su edificación es muy antigua.