IPS daría crédito a otra telefónica

Benigno López, titular del Instituto de Previsión Social (IPS), dijo que posiblemente den un préstamo como el de Tigo a otra telefónica en convenio con el BID. Agregó que el IPS realiza siempre este tipo de operaciones y ya tiene 1800 dólares ubicados.

En una visita a ABC Cardinal, Benigno López, director del Instituto de Previsión Social (IPS), habló sobre el sistema de préstamos que realiza IPS en convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como el otorgado a la compañía Tigo por un valor de 67 millones de dólares. “Tenemos operaciones similares que afectan a otra telefónica”, agregó.

Sin embargo, dijo que no puede dar el nombre de la misma hasta que tengan algo concreto, ya que es el BID el que está analizando la posibilidad de crédito. Aseguró que con este sistema se evitaría la influencia política “porque tal padrino” no podrá exigir que se le dé un préstamo a su amigo.

“Si vos querés el dinero de IPS no tenés que convencerme a mí, tenés que ir a conseguir la garantía del BID y ahí nos sentamos nosotros a hablar. No me vas a mandar a tu padrino político nada", acotó.

Comentó que en años anteriores el IPS dio crédito a personas que no tenían garantía ni capacidad de devolución.

Reiteró que la garantía del BID es del 100% y al primer conflicto el BID paga la deuda y el IPS sale de la discusión, por lo que considera una operación innovadora y segura. "Una garantía de una multilareral de la categoría triple A".

La socialización del contrato

Con respecto al debate previo que reclamaron los sectores sindicales y la prensa dijo que no creyeron necesaria una discusión teniendo en cuenta que todos los días realizan colocaciones, que una vez terminado el contrato se hace público. “Entiendo la crítica pero al final del día los responsables somos nosotros”, agregó.

“Cobramos una comisión por desembolso 0,5% y el BID un 0,5% porque ellos ponen en riesgo todo el patrimonio del BID. La garantía es determinante acá, si no tengo el patrimonio del triple A que garantice todo, no corre el préstamo aseguró. Mi único riesgo acá es operativo: que el entonces director se duerma y se olvide de firmar el reclamo de la garantía, que inclusive ya está todo redactado”, ironizó.

Atención a asegurados

López argumentó que el principal problema de la atención a asegurados es el la falta de infraestructura ya “que el crecimiento de la demanda no fue acompañado con infraestructura”. Añadió que IPS tiene tantas operaciones diarias que no hay otro lugar que ofrezca esa cantidad los servicios.

“Hay camas y equipos que se están cayendo porque no se hizo el mantenimiento adecuado, pero todo eso lleva un proceso que es tener fondo y llamar a licitación. Estoy sometido a los reglamentos de la función pública hasta para comprar un lápiz tengo que hacer licitación”, declaró.

Recordó que en cuatro años el IPS gastó 450 millones de dólares en medicamentos para su gente. Finalmente dijo que para este mes definirían la extensión de los años para considerar el pago de la jubilación.