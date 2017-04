IPS: denuncian que negaron atención a hijo de asegurado

Un asegurado de IPS denunció que a su hijo, un recién nacido, le negaron la internación bajo el argumento de que el niño no había nacido en la institución. Desde el IPS afirmaron que solo fue un mal manejo administrativo y que no se negó la atención.

El padre fue identificado como Jorge Torres Gómez. Tras el nacimiento de su hijo en el Hospital Regional de Villa Elisa, el padre requirió de los servicios del Instituto de Previsión Social (IPS), pues el menor requería de incubadora y cuidados especiales.

Lo llevaron de urgencia a la previsional y allí permaneció internado por un mes y medio.

Posteriormente fue dado de alta, y semanas después volvió a necesitar internación, por lo que sus padres volvieron a acudir hasta el IPS de la ciudad de San Antonio en busca de ayuda.

Una vez en el lugar, les comunicaron que el menor requería oxígeno y debía ser trasladado hasta el IPS Central. Desde la misma clínica realizaron la llamada para el traslado pero en la central les manifestaron que ya no podían recibir al niño porque este no había nacido en la previsional. Además, argumentaron que el padre tenía apenas seis meses de aporte al seguro social, por lo que no gozaba de todos los derechos, denunciaron familiares del menor a este diario.

ABC Color se puso en contacto con el presidente de IPS, Benigno López, quien aseguró que el IPS no puede rechazar en ningún caso al hijo de un asegurado porque este no haya nacido en la previsional. Argumentó que probablemente se debería a una falta de lugares y se comprometió a averiguar personamente el caso.

Minutos después se puso en comunicación con la redacción para manifestar que le habían informado sobre falta de lugares en el área de Terapias Intensiva Neonatal del IPS Central, pues se encuentran con una elevada demanda.

Posteriormente el IPS se puso en contacto con el asegurado Jorge Torres, quien manifestó que fue una pediatra la que le dijo que su recién nacido no podía internarse por los pocos meses de aporte, pero reconoció que no se comunicó con Admisión.

El presidente de IPS refirió que el caso no se manejó por los canales administrativos correspondientes y que actualmente los datos ya fueron cotejados, pero que el menor ya no requiere de internación.