IPS no se toca en reforma de cajas jubilatorias

Autoridades del Ministerio de Hacienda ratificaron que en su plan de reforma de cajas jubilatorias no está incluido el Instituto de Previsión Social (IPS), que aglutina a aportantes privados, pero urgen revertir déficit en caja fiscal.

"No (se habla de reforma en IPS). Nosotros lo que estamos trabajando es volver a discutir una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones", dijo el viceministro de Economía, Humberto Colmán, sobre el caso de la previsional para privados, que no requiere por ahora reformar las reglas de los aportantes, sino sumar a más sectores e invertir los fondos jubilatorios existentes.

De hecho, el IPS cuenta con 10 aportantes por cada jubilado, lo que es un número suficiente para mantener la sostenibilidad de la caja del IPS. Sin embargo, son claros en advertir que es urgente reformar la caja fiscal.

"Si no se reforma, muchos de los que están luchando por su jubilación ahora no van a terminar cobrando nada cuando se jubilen", sostuvo Liz del Padre, directora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Estado. Por ello, adelantó que están buscando un diálogos con militares, policías, docentes, personal médicos y funcionarios administrativos de la función pública, para que entienda que a veces "uno tiene que renunciar para ganar".

Del Padre insistió en que esto es una realidad, ya que en los últimos 5 años, la Caja Fiscal perdió US$ 800 millones y si esto se compara con las reservas en el Banco Nacional de Fomento, apenas se tienen US$ 600 millones. Es decir, una vez que se acaben esa reserva no se podrá cubrir las pensiones de los jubilados.

Colmán, por su parte, insistió que este debate no se puede postergar mucho más. "No tenemos tanto tiempo, el agotamiento de las reservas es el reloj de arena que nos marca el plazo", dijo.

Algo que les tocará analizar detenidamente será el alcance de la ley para no confrontar con la prohibición de la irretroactividad. Estiman que los jubilados ya no se verían afectados pero si la mayoría de los que se encuentran aportando actualmente.