Indignación popular sin fin

Por Gladys Villalba, corresponsal

Ciudadanos indignados que llevan 42 días de escraches contra políticos pillados en hechos de corrupción, se congregaron en la noche de este miércoles frente a la sede de la Asociación Nacional Republicana. “Todos los congresistas son iguales”, afirmaron.

“Nadie en absoluto nos representa. Todos son iguales. Ni los que dicen ser impolutos, diferentes y opositores se pronuncian. Hasta ahora no hemos escuchado en el discurso ‘de los nuevos’, especialmente, dar una postura sobre nuestra lucha y tomar cartas en el asuntos. Existen hechos de corrupción más que comprobados y no sabemos qué más están esperando para tomar una decisión en contra de los imputados. En Uruguay a un diputado se le echó porque usó su tarjeta en algo que no correspondía y acá nuestros políticos cargan con asuntos más graves en sus espaldas y nadie hace nada”, expresó molesta Esther Roa, miembro de la Comisión Escrache Ciudadano.

También dijo que aparentemente, los diputados y senadores “desafían a los escrachadores poniendo a prueba la resistencia”. Al respecto, Roa señaló que si bien están cansados físicamente, no abandonarán la lucha y que se ven obligados a tomar medidas extremas.

Criticaron que tanto diputados como senadores colorados y liberales tengan “cuentas pendientes con la justicia”, y dijeron estar muy molestos con los congresistas, porque “todos son iguales”.

Aseguraron no ser violentos y no buscar la violencia. “Somos pocos pero seguiremos luchando por un Paraguay mejor. Esa fuerza que nos envían a través de las redes sociales no es suficiente. La gente vive anestesiada y no se qué es lo que esperan que pase para que despierten. No entendemos por qué la gente no se suma. Dónde están los gremios, las organizaciones, los estudiantes, las amas de casas, los comunes como nosotros. Ya no entendemos qué pasa", expresó Aidée Vera, manifestante.

En la noche de este miércoles, los ciudadanos se trasladaron hasta la sede del Partido Colorado sobre la calle 25 de Mayo.

Los indignados decidirán esta semana cuáles serán las medidas extremas que tomarán hasta que sus reclamos sean atendidos.

“No hacemos reclamos sin fundamentos. Los hechos no los inventamos nosotros, son causas reales, comprobadas. La Fiscalía debe accionar de una vez y los congresistas deben hacer su trabajo", puntualizó Esther Roa.