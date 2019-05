Krug afirma que cuestionamientos son “ataque a Giuzzio”

El jefe de gabinete de la Senad, Fernando Krug (26), asegura que los cuestionamientos a su designación en verdad son ataques al ministro Arnaldo Giuzzio. Su sueldo es de G. 14 millones y no defendió su tesina, pero tiene el perfil para el cargo, sostiene.

Fernando Federico Krug Olmedo tiene solo 26 años. En la adolescencia se destacó como activista estudiantil en Villarrica y luego, ya en Asunción, jugó un papel importante en la movilización #UNAnotecalles como una de sus principales cabezas. Hoy ocupa un cargo en la Secretaría Antidrogas (Senad) y percibe un salario mensual de G. 14 millones. Los funcionarios se muestran molestos con su designación como mano derecha del ministro Arnaldo Guizzio y la remuneración que percibe por este trabajo. Igualmente, muchos que lo recuerdan como líder universitario lo acusan de haber olvidado sus convicciones para acceder a un cargo público y consideran antiético el monto que percibe sin tener aún el título de licenciado en Comunicación.

Tras varias denuncias y publicaciones en medios de comunicación, “Ferchu” Krug contó cómo llegó a dirigir el gabinete de Guizzio. No está afiliado ni milita en ningún partido político, y detalló que el ministro le propuso trabajar en la ejecución de un plan estratégico en la Senad. El objetivo es potenciar áreas que no tienen movimiento en la cartera antidrogas, como lo son Reducción de la Demanda y Desarrollo Alternativo, cuyas labores no son tan mediáticas como las incautaciones y la lucha contra el crimen.

Desde enero, como jefe de gabinete, está a cargo de la dirección de Comunicación Social, de la dirección de Desarrollo Alternativo, de Protocolo y Ceremonial, e igualmente interviene en los temas de agenda del ministro. Recalcó que cuenta con el perfil para dirigir todas estas áreas.

Es que si bien culminó la carrera de Ciencias de la Comunicación, pero sigue como tesinante, Fernando Krug fue director de Comunicación en varias instituciones como la Fundación Denide (Derechos por el Niño en Desarrollo) y Tesai Reka Paraguay. También trabajó en planificación e incidencias en políticas públicas siendo coordinador técnico en proyectos de cooperación en el Foro por el Derecho a la Educación. Por esta organización participó en el Foro Mundial de Educación de la Unesco, en 2015.

Fernando Krug (d), junto a Arturo Cano y Liz Guillén, voceros de #UNAnotecalles - 01/10/2015.

Ataques a Guizzio

Fernando Krug asegura que su designación fue regular ya que es un cargo de confianza y, a pesar de su juventud, tiene el perfil. Igual, reconoce que el reclamo de mejoras salariales de agentes y demás funcionarios de la Senad son reivindicaciones justas. Detalló que es una deuda histórica y se está trabajando en el aumento y el reglamento para las recategorizaciones.

No obstante, cree que los cuestionamientos en su contra por el cargo de jefe de gabinete se deben en realidad a un ataque a la gestión de Arnaldo Guizzio. Enfatizó en que la Senad es la institución que mayores resultados a dado en el gobierno de Mario Abdo Benítez “y eso es indiscutible”.

Sin embargo, indicó que los logros de la Senad afectan a sectores políticos, e igualmente dentro mismo de la institución hay grupos disconformes con los resultados, como son la serie de incautaciones de cargamentos de drogas y el desbaratamiento de bandas de narcotraficantes. Estos grupos o sectores son los que intentan perjudicar la gestión de Giuzzio, recalcó. “En el fondo hay un ataque al ministro”, enfatizó Krug.