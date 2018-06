Jurado digitaliza expedientes

Cristian Daniel Kriskovich, titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), presentó hoy la digitalización de los expedientes tratados en esta alta institución estatal. La actualización se concreta tras seis meses que asumió la presidencia.

Durante la presentación de la nueva función de la página web del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el titular Cristian Daniel Kriskovich, recordó el escándalo del que fue parte su institución. El hecho involucró al entonces presidente, Óscar González Daher y su secretario Raúl Fernández Lippmann en audios que revelaban supuesto tráfico de influencias.

“Hace seis meses asumimos en esta gestión en un Jurado si no moribundo en terapia intensiva y el desafío era grande, levantar a un muerto. Debemos ser conscientes de la gravedad de la situación. Tenemos que no olvidar esos momentos difíciles en el JEM para no repetir los errores y la corrupción del estado”, manifestó.

Agregó que ahora el control ciudadano será más efectivo puesto que la página web de la entidad estatal contiene más datos que antes estaban ocultos. “Lo que tenemos hoy es significativo, vamos a ver en la parte central en nuestra página que ponemos los buscadores, en una parte tenemos la búsqueda de la lista de expedientes, donde se puede encontrar la lista completa de los expedientes”, explicó.

Mostró cómo al cargar un apellido en el buscador, el sistema carga todas las causas relacionadas a dicha referencia, lo cual hace más fácil encontrar los expedientes. La lista se encuentra ordenada de acuerdo a la última tramitación. En caso de que aparezca la banderita roja se puede ver la última gestión que se encuentra en la descripción de la causa.

"El usuario va a saber que esa fue la última tramitación de la causa. Pero aún hay más. Dándole click a ver se puede acceder a todo el expediente escaneado", aseveró.