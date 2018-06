Joven está desaparecida hace casi un año

En julio se cumplirá un año de la desaparición de una joven ypacaraiense. Vivía con su pareja, quien también se encuentra con paradero desconocido. Organizaciones denuncian la inacción de las autoridades y exigen el esclarecimiento del caso.

Una denuncia del padre de Meliza Fleitas fue hecha ante la comisaría 5ª de Ypacaraí a finales de julio del año pasado. El hombre aseguraba que no tenía ninguna información sobre su hija, quien no respondía a llamadas ni mensajes.

El caso de Meliza es ahora uno de los tantos por los que se reclama la inacción de las autoridades para hallar a la desaparecida. Organizaciones en redes como “Paromujeresparaguay” hacen un llamado a las autoridades para esclarecer el caso. También en la fanpage del Facebook "¿Dónde está Meliza?", quien el 9 de junio debió cumplir 19 años.

En las redes sociales se hizo popular el hashtag #DondeEstaMeli?, con el cual se busca llamar la atención sobre la desaparición de la joven y la inacción fiscal y policial.

“A pesar de que existe una denuncia policial y de que la información es de conocimiento público, a Meli el Estado NO LA BUSCA, ni los medios se preguntan ¿DÓNDE ESTÁ? Hacemos un llamado a las organizaciones para sumarse a la campaña, a las reuniones semanales y a las futuras acciones para ENCONTRARLA y que se investigue a JAIME FERNÁNDEZ VERA”, se reclama en las redes.

Organizaciones como Paro Mujeres Paraguay critican la inacción de las autoridades en el caso.

En contacto con ABC Color, Marcia Casco, amiga de infancia de Meliza, señaló que la vio por última vez el 9 de julio del año pasado, cuando compartió unas horas con ella. Detalló que Meliza vívía en la casa de su pareja, Jaime Fernández Vera, en Ypacaraí, pero que no lo conocía personalmente, sino sólo de vista.

“Empezamos a preocuparnos porque ella siempre era de escribir o mensajear. Estaba sin celular. Los amigos en común decían que a nadie respondió los mensajes. Empezamos la búsqueda cuando tenía 12 días de desaparecida”, informó. Explicó que lo último que se comentó era que Meliza había viajado a Argentina tras su pareja, pero averiguaron en los registros de Migraciones y no encontraron nada.

Dijo que lo que se conocía era que la joven no contaba con documento de identidad, que en ese entonces se encontraba gestionando y por eso no podía salir del país. “Después de eso se logró allanar la casa del muchacho con la Policía pero no encontraron nada. La tía de él vive en el mismo lugar, pero ella no dio información de ninguno de los dos”, agregó Marcia.

Contó que luego se enteraron de que el joven estuvo hospedado en un hostal de la zona por aproximadamente tres días. “Llamamos al número que teníamos de él. Una sola vez dio tono y luego ya daba apagado y es todo lo que se sabe hasta ahora”, concluyó.

Otros datos precisan que la joven fue vista en un concierto junto a su pareja el 20 de julio de 2017.

Personas que la reconozcan o tenga información sobre su paradero pueden comunicarse al (0961) 455-722, o a la comisaría más cercana.

Intentamos obtener más datos en la comisaría 5ª de Ypacaraí, pero en la oficina de guardia aseguraron que no contaban con datos a mano.