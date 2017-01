Kamba’i nos necesita más que nunca

El icónico artista paraguayo Efrén Kamba’i Echeverría está pasando por una difícil situación. Necesita urgentemente de un audífono, así como de la atención de un neurólogo y de un otorrinolaringólogo.

El talentoso músico paraguayo necesita más que nunca de la ayuda de todos los paraguayos de buen corazón.

Su estado de salud se encuentra deteriorado principalmente en el sentido auditivo. Kamba’i necesita de un audífono y de la atención de un otorrinolaringólogo, así como de un neurólogo.

Lo que más lamentan tanto él como su esposa es que la dificultad auditiva le impide ejecutar la guitarra, actividad que no solo es su pasatiempo sino que su medio de vida.

Recordemos que a pesar de su avanzada edad, Kamba’i sigue tocando en festivales y otros eventos. Además, dicta clases particulares de guitarra.

En contacto con ABC Cardinal, Magdalena de Echeverría , la esposa y eterna compañera de don Efrén desde hace más de 50 años, se mostró muy dolida con la situación que están viviendo.

Contó que Kamba’i no tiene seguro del Instituto de Previsión Social (IPS) y mucho menos un seguro médico privado.

Se enteraron de que el artista tenía un problema auditivo en la mañana de este viernes, cuando Efrén asistió a una consulta con el cardiólogo, en un sanatorio privado que costearon en forma particular.

“El médico le dio una orden para que se haga ver con el otorrino. El problema es que yo no tengo plata, no sé qué hacer. Tenemos trabajo, pero él no escucha, ¿cómo va a tocar la guitarra así? Yo también estoy enferma, pero levantada para atenderle siempre a don Efrén”, relató “doña Rubia”, bastante sentida.

Al consultarles si tienen una pensión, respondió que efectivamente la cobran, pero el dinero se destina a pagar los servicios de energía eléctrica, agua y comida.

“Incluso en la farmacia pido fiado cuando me faltan los medicamentos. El sueldo se va todo en pagar deudas”, contó doña Magdalena, quien lamentó además que ya no tengan alumnos de guitarra que vayan a tomar clases con Kamba’i.

Don Echeverría precisa de la urgente atención profesional de un neurólogo y un otorrino, así como también un audífono, según contó su esposa Magdalena.

Las personas que quieran brindar un aporte solidario pueden comunicarse al (0981) 601-028.

Al ser consultada sobre el costo de lo que precisan, doña Magdalena expresó que no averiguó nada, pues sabe que no podría pagar.

“Yo no quiero que le pase nada, es mi compañero de toda la vida de hace 50 años de casados. Yo no me voy al doctor porque no me sobra más”, finalizó diciendo la esposa de don Kamba’i.