Kelembú, más prepotente que nunca con periodistas

El concejal municipal de Ciudad del Este, Celso Miranda “Kelembú” despotricó una vez más contra la prensa y contra el Sindicato de Periodistas del Paraguay, molesto por el comunicado de repudio a su actitud de hostigamiento a trabajadores de prensa.

“¡Que se mande al carajo!. No tengo miedo de su amenaza gua’u. ¡Mba’e Sindicato de Periodistas!, ¡Demasiado quieren hablar al pedo!, ¡Yo no le tengo miedo a nadie!”, dijo al ingresar a la sala de prensa de la Junta Municipal.

Atacó verbalmente de nuevo a la periodista Sofía Masi, al diario Vanguardia y colegas de ABC Color. “A Mabel Rehnfeldt le voy a putear también, a la mierda le voy a mandar, porque tiene patrón y porque son direccionadas. Vyrorei lo que escriben”, expresó.

Cuestionado por negar información pública, dijo: “Yo soy el que mando acá, si yo quiero dar documentos voy a dar documentos, y si no quiero no voy a dar y que me venga su sindicato de periodistas”.

El edil hostiga a comunicadores que publican artículos contrarios a su percepción de los hechos. Hace tiempo se dedica a atacar a la prensa, en vez de prestar atención a las sesiones de la Junta, abandona la sala de sesión e ingresa a la cabina de prensa para despotricar contra los trabajadores de prensa.

Su reproche hacia los comunicadores empeoró cuando se alió a los Zacarías para llegar a la Intendencia, mediante una sesión mau.