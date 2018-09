Anuncian otra demanda contra Víctor Bogado

La diputada Celeste Amarilla presentará una demanda contra Víctor Bogado por calumnias hacia su esposo, Franklin Boccia. Afirma que son falsas las acusaciones contra el fallecido exdirector de Itaipú en el caso “niñera de oro".

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos confirmó que la diputada Celeste Amarilla presentará una demanda en contra del senador Víctor Bogado por calumnias en contra del fallecido Franklin Boccia. La querella será presentada el lunes, una vez que tengan todos los elementos procesales requeridos.

“La diputada me dice: 'Esta persona ya es de lo último porque recurre a denigrarle a un fallecido y yo no le voy a perdonar'”, relató, confirmando que no existe intención alguna de Amarilla de llegar a un acuerdo monetario con el senador.

El legislador colorado está acusado por estafa y cobro indebido de honorarios. La fiscalía indica que el primer hecho punible está probado con dos notas que Bogado remitió a Itaipú, en las que solicitó el comisionamiento de la niñera de sus hijas, Gabriela Quintana, a la Cámara de Diputados.

El abogado explicó que Bogado habla de Boccia en varios apartados dentro de su denuncia en contra de los fiscales que lo investigan por el caso "niñera de oro".

Lea más: Bogado denuncia a fiscales por persecución a inocente

En primer lugar, le atribuye al ingeniero haberse presentado al Ministerio Público para mentir y cae en contradicciones, con la intención de perjudicarlo. Además, agregó Duarte Cacavelos, el senador dice que el exdirector de la binacional falsificó un documento y deja entrever que el responsable de haber contratado a la mujer no fue él, sino Boccia.

Bogado se declara un perseguido por la fiscalía y apunta su acusación contra el fallecido exdirector de Itaipú Franklin Boccia, que, según él, cometió el delito de lesión de confianza. La Fiscalía dice que el perjuicio a la binacional, mediante el cobro indebido, fue de G. 71 millones.

“Es calumnia y no se puede calumniar a un muerto”, sentenció el abogado en contacto con ABC Cardinal.