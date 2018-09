Las Herederas cosecha premios sin fin

En esta edición del Festival de Cine de San Sebastián, la cinta Las Herederas fue elegida para abrir la sección Horizontes latinos. Antes de la proyección, el elenco recibió el Sebastiane Latino, un premio que reconoce la calidad narrativa de la película.

La sala llena premió a "Las herederas" con sus aplausos. Tanta emoción no fue contenida, principalmente por las actrices Ana Brun, Margarita Irún y Ana Ivanova, quienes no contuvieron las lágrimas.

En esta 66 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, la ópera prima del cineasta paraguayo Marcelo Martinessi fue elegida para abrir la sección Horizontes latinos. Antes de la proyección, el elenco recibió el Sebastiane Latino, un premio que reconoce la calidad narrativa y compositiva de "Las herederas", además pone de relevancia un guión y un trabajo actoral que narra la liberación de una mujer madura de clase media con una simplicidad que esconde un complicado entramando.

Durante el coloquio después de la proyección una espectadora preguntó sobre “la inspiración de esta maravillosa historia”. Al contestar, Marcelo Martinessi recordó que venía de hacer cortos de marginadas pasiones de novela y de cuentos de Paraguay. “Tenía ganas en este momento de hacer un primer largo, de irme también a un lugar seguro”, contestó.

Martinessi confesó que durante su vida estuvo rodeado de muchas mujeres, como su madre, tías y abuelas. “Empecé a trabajar a partir de eso en lo que podría hacer, no solamente para contar una historia íntima, sino también para hablar un poco de mi país, un país donde creo que estamos todo el tiempo construyendo murallas”, refirió el cineasta.

Resaltó el enriquecimiento otorgado por las actrices a la historia. “Por más que el guión es mío hay una parte gigante de mucha gente en todo el proceso de trabajo. Todas las actrices participaron en el proceso”, comentó al público Martinessi.

Consultada sobre su participación, Ana Brun confesó que dudó al principio, porque hacía 10 años que no actuaba. “Quise probar y le dije que sí. Finalmente dije lo tengo que hacer, pero me cambié de nombre, porque la idea era de que nadie me conozca. Craso error ahora me conocen con los dos nombres”, confesó la actriz, lo que causó risa en el auditorio.

Ana Brun indicó, muy emocionada, que se siente emocionada con toda la repercusión de la película. “No sabía que la vida me tenía preparada esta sorpresa”, señaló.

Margarita Irún tomó la palabra para indicar que hicieron la película con mucho amor. “Así como la hicimos, es así como llegó. El amor que se dio a cada una de las escenas desde la dirección”, acotó.

Irún confesó que el cine no era lo suyo, sino el teatro, pero por pedido de su hija aceptó el proyecto. “El guión me atrajo fundamentalmente por esa visibilidad maravillosa, increíble que Marcelo da a esta pareja”, refirió.

Irún destaca igualmente el trabajo de equipo. “A mí me dió mucha enseñanza las heridas y valoré también muchísimo el trabajo grupal de gente maravillosa que con la camiseta puesta trabajó”, valoró la artista.

Ana Ivanova, por su parte, confesó que para ella es un orgullo gigante formar parte del elenco. “Creo que el deseo tiene otras formas y parte de este proyecto muestra una sociedad muy cruel, porque te convence de que tenes fecha de vencimiento, de que llegua a una edad en que ya hay ciertas cosas que no tenes derecho a hacer o a soñar”, opinó.

Destacó que pese a todo estas mujeres maravillosas tienen este sueño, porque cuando uno está rodando vive un sueño. “Fue maravilloso para mí y el equipo visibilizar a mujeres que no importa lo que pase, la sociedad insiste en invisibilizarlas y entender que el amor no tiene género, no tiene edad y no tiene clase social”, opinión que fue fuertemente aplaudida por los presentes.