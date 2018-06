Acusan a Leite de pedir coima

Los ministros de Industria y de Ganadería supuestamente pidieron US$ 500.000 de coima al dueño del Frigorífico Concepción para levantar la sanción en contra de la firma. Gustavo Leite negó la acusación, pero el senador Juan Carlos Galaverna lo refutó.

ETIQUETAS

El caso “explotó” este miércoles luego de que el extitular de la Asociación Rural del Paraguay Carlos Trapani se reuniera con el presidente Horacio Cartes para comentarle acerca del supuesto pedido de coima a Jair de Lima, propietario de Frigorífico Concepción, solicitado por los ministros Gustavo Leite (Industria) y Luis Gneiting (Ganadería) para, así, permitir a la firma que vuelva a exportar.

Según dijo Trapani a radio Ñandutí, un amigo de Jair (a quien no mencionó) le contó sobre este supuesto pedido de “arreglo”, por lo que le pidió que interviniera ante Horacio Cartes. Comentó que el Mandatario solo lo recibió a él para escucharlo, y que le contó todo lo que sabía. Añadió que Cartes le solicitó hacer un careo con Leite y Gneiting, ya que ambos estaban en Mburuvicha Róga en ese momento, pero este último se negó porque “esto es problema de Jair y Leite”.

“Fui a hacer de intermediario en la denuncia. Yo no salí corriendo, no tenía por qué decirle nada a Leite ni a Gneiting. Que Leite no quiera matar al mensajero”, expresó Trapani.

Leite desmiente

Ante esto, el ministro Leite desmintió cualquier pedido de coima, y resaltó que lo que se aplicó al frigorífico es una multa de G. 16.500 millones, la multa más alta por la importación de carne sin el visto bueno del Ministerio de Industria.

“El presidente Cartes personalmente monitoreó todo, no hay posibilidad de que yo haya tocado una coima”, dijo Leite a radio Ñandutí, señalando además que el organismo encargado de levantar las sanciones es el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), no el Ministerio de Industria.

Leite calificó a Trapani de “gran irresponsable” y “cobarde”, y defendió el trabajo del Gobierno y de su ministerio.

Galaverna sostiene que es verdad

El senador colorado Juan Carlos Galaverna contó que es verdad la versión que corre sobre el pedido de coima que hiceiron supuestamente Gustavo Leite y Luis Gneiting al propietario de Frigorígico Concepción, para levantar la prohibición de importación que pesaba sobre la firma.

No solo involucró a estos, sino también a Emilio “Tiki” Cubas Gusinky, primo de Leite Gusinky, a quien apuntó como el “gestor” del pedido de “propina”.

“Los 500.000 dólares no tiene nada que ver con la multa. Este sinvergüencita de Leite es hábil. Los 500.000 son para rehabilitarle el frigorífico, es una de las muchas propinas que Leite y 'demanda mamá Cubas' tocaron”, dijo el senador a radio Ñandutí.

Añadió que 300.000 dólares supuestamente recibió el “demanda mamá Cubas” como entrega y los 200.000 dólares restantes tenían que entregar cuando se consiguiera la resolución por la cual se levantaba la suspensión para importar nuevamente carne vacuna.

Dijo que la multa aplicada al frigorífico, de G. 16.500 millones, es un monto ínfimo respecto a lo que la firma pierde por estar imposibilitada de importar. Precisó que la suspensión establecida por el Senacsa representan un pérdida diaria de, coincidentemente, 500.000 dólares.

Resaltó que espera que se levante la sanción contra el citado frigorífico debido a la cantidad de gente que depende de la firma.