Leoz juega su última carta

La defensa de Nicolás Leoz apeló ante la Corte Suprema de Justicia las dos resoluciones anteriores que disponían su extradición a Estados Unidos por el caso FIFA Gate. Esta es la última instancia de apelación con que cuenta el extitular de la Conmebol.

Su abogado Guillermo Preda presentó la acción que busca anular la resolución de la Cámara de Apelación, que ratificó la decisión inicial del juez Humberto Otazú que decretó la extradición de Leoz, requerida por la justicia estadounidense.

Los jueces del tribunal Agustín Lovera Cañete, Emiliano Rolón Fernández y Cristóbal Sánchez habían ratificado a inicios de este mes la extradición del Leoz, que es acusado por autoridades de Estados Unidos por asociación delictuosa de crimen organizado, asociación de fraude electrónico, fraude electrónico, asociación para el lavado de dinero y lavado de dinero.

En esta nueva apelación, la defensa de Leoz de vuelta ataca el hecho de que el soborno en el sector privado no está penado en nuestro país, por lo que no corresponde la extradición por un crimen no contemplado por nuestro Código Penal.

La presentación se hizo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazo para resolver el caso.