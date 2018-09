“Les pido que no publiquen”

El hermano del comisario convocado para declarar sobre el caso “Cucho Cabaña” pidió que la prensa “no publique” imagen alguna que “él no autorice” y que pueda dañar la “intachable carrera” del director de Policía de Caaguazú.

Lelis Ortega es el hermano de Celso Ortega, quien es director de Policía de Caaguazú y hoy fue a declarar en la sede de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico de la Fiscalía por el operativo “Berilo”, en el cual el supuesto líder de la red narco es Reinado “Cucho” Cabaña. En este caso, el hermano del jefe policial también su abogado.

Los Ortega llegaron en una imponente camioneta Dodge Ram 2500 Heavy Duty, modelo 2012, cuya placa está a nombre de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD), y dijeron que el vehículo “es de la familia” y que compraron el rodado “a cuotas”.

Pero lo llamativo llegó cuando Lelis Ortega conversó con la prensa y pidió que no se publique nada con relación al caso. En un momento, llegó a reprochar a un periodista por grabar la entrevista.

“Les pido, por favor, porque se trata de mi hermano, que tiene una carrera intachable. Vamos a poner en conocimiento después su legajo personal. Y nosotros no sabemos aún... Por eso pedimos que no publiquen nada que... porque yo no sé. Yo no tengo acceso a la carpeta fiscal, no tengo acceso a nada”, expresó.

El pedido fue subiendo de tono. “Entonces, todo lo que... yo voy a informarles como corresponde. Yo les pido, por favor, que no emitan ninguna imagen que yo no autorice. Por favor les pido”, agregó.

Después, se declaró defensor “aférrimo” de la “libertad de prensa irresponsable”, en una descoordinación de ideas.

“Yo estoy con la libertad de prensa, soy defensor aférrimo de la libertad de prensa irresponsable (sic). Por eso yo les pido mucha cautela en esta cuestión, porque se trata de la vida impecable institucional de mi hermano, que acá les voy a mostrar; es voy a dar una copia después de esto, entendé...”, dijo a los periodistas.

Finalmente, antes de excusarse con buscar “algo de su vehículo”, reprochó a un periodista. “No sabemos ni de qué se trata, entendé. No vayas na... Yo te estoy pidiendo por favor que no grabes; yo voy a colaborar con ustedes... Él fue acá por orden del comandante; se presentó acá, no fue notificado de nada de eso”, concluyó.