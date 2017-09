Levantan sesión tras insulto

La sesión del Senado debió ser levantada luego de que el senador cartista Gustavo “Pipo” Alfonso llamara “gata Flora” presumiblemente a la senadora Desirée Masi. El mismo alegó que lo interrumpieron en su alocución.

“Yo estaba en uso de la palabra y escuché que me estaban gritando; no usé un calificativo contra nadie. 'Está maullando la gata Flora', dije", afirmó Alfonso cuando quedó sin quorum la sesión. La frase es un conocido insulto que compara a la mujer con una gata en celo.

“Estaba en uso de la palabra y me estaban gritando; yo no sé ni quién. Entonces dije: 'Está maullando la gata Flora', ¿que tiene de malo?”, insistió el legislador, que pidió disculpas pero no sonó convincente, ya que siguió justificando su exabrupto.

“¿Le parece un insulto? Yo también me siento insultado cuando estoy en uso de palabra y están gritando”, cuestionó a los periodistas. El mismo negó haberse dirigido específicamente a la senadora Masi, sino en general a los que estaban gritando.

Sobre el levantamiento de la sesión, dijo que sus colegas “lamentablemente dejaron de cumplir sus obligaciones”, para luego insistir: “Si les parece insulto, es la interpretación de ustedes. Siempre dije que parecen gatos aullando y (hablé) del gataforismo como forma de demostrar disconformidad”.