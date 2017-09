Para fiscala, vínculo de Cartes es “morbo”

La fiscala Raquel Fernández sostuvo no se prestará al “morbo” para pedir datos sobre llamadas de Horacio Cartes y su entorno, en la investigación por la muerte de Rodrigo Quintana. Alega que ellos, al no ser de la Policía, están fuera de la causa.

ETIQUETAS

“Si solamente para darle satisfacción a las personas, no estoy haciendo mi trabajo. (Mi trabajo) no es darle el gusto a las personas y mucho menos buscar en el morbo de lo que son las llamadas entrantes y salientes que pudieran tener las personas sobre las cuales se solicitaron los extractos de llamadas”, afirmó la agente fiscal, que se opone a solicitar datos que puedan arrojar nuevos indicios a la investigación.

El criterio de la fiscala es que sin el contenido de las conversaciones del presidente Horacio Cartes, José Ortiz, Luis Canillas o los senadores Lilian Samaniego y Juan Darío Monges, entre otros, los datos del registro y cruce de llamadas o la ubicación de las personas, no le sirven para la investigación.

De esta manera, la fiscala pretende dejar fuera de la investigación a estas personas que hablaron con el entonces Comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, minutos antes del atropello a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el asesinato de Rodrigo Quintana, solamente por el criterio de que "no formaban parte de la Policía Nacional".

“Es mi criterio jurídico no solicitar diligencias que no hacen al punto de la investigación, que no van a hacer a los elementos subjetivos y objetivos que requieren los tipos penales que estoy llevando a cabo en la investigación”, subrayó la agente del Ministerio Público, en contacto con radio ABC Cardinal.