Con la tormenta llegaron las quejas

El temporal se desató con toda su furia sobre la ciudad de Asunción y, como era de esperarse, los problemas en el suministro de energía eléctrica, los raudales y las múltiples quejas ciudadanas comenzaron a aparecer.

Uno de nuestros lectores, de nombre Juan Carlos Oviedo González, nos acercó la imagen de un árbol caído en pleno centro de Asunción sobre unos autos que estaban estacionados. La intersección era Piribebuy y Chile, según informó nuestro seguidor. Consultamos a los ciudadanos como estaba todo por sus zonas y esto dijeron:

Marco Antonio Sosa comenzó diciendo sobre la luz "en Fernando de la Mora, zona norte, vamos a usar otra vez una pantalla, espirales y velas". Ovi Lezcano relató "caen gotas de arriba a abajo, espera ahora de costado y hay viento". Mariam Fernández manifestó "apenas hubo un trueno y ya hay corte en Arroyos y Esteros, zona de Puerto Naranjahái".

Mirna Ibarra, desde la calle, nos contó "frente al Buen Pastor no se puede cruzar para ir hasta la parada obligatoria". Cecy Azzarini comentó "en Villa Elisa, barrio San Juan sin luz poco después de empezar la lluvia". Juana Barreto cuenta desde un bus "me tomó la lluvia por Mariscal López viajando con el Inter. Llueve más fuerte adentro. Me mojé totalmente con agua sucia".

Fabiola Caballero reportó "4ta compañía, Cañada San Rafael de Luque, sin luz y ya pasó la tormenta". Diego Benítez también se quejó "sin luz en zona de la terminal. Desastre".

