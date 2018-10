Lobos: “No necesito el viático del MEC”

Herminio Lobos, ex viceministro de Educación sumariado y separado del cargo por “embolsillarse” viáticos por viajes “fantasma”, aseguró que está siendo objeto de una “persecución inmisericorde”. Su salario es de G. 15 millones.

La Dirección de Anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) comprobó que el viceministro de Culto, Herminio Lobos, "inventaba" permanentemente viajes al interior y exterior. Es decir, no los realizaba pero supuestamente se “embolsillaba” los viáticos. El mismo fue inmediatamente separado del cargo.

Lobos dijo estar sorprendido por las acusaciones en su contra. Detalló que percibe un salario mensual de aproximadamente G. 15 millones y enfatizó que “no necesito el viático del MEC, soy una persona que tiene 27 años de trayectoria y no me voy a ensuciar por viáticos que no son más de G. 1.700.000 a G. 2.600.000 por traslados que realizo al menos dos veces al mes, pero al interior del país, para realizar capacitaciones, charlas u otras actividades ante un público de 500 a 700 personas”, indicó.

Agregó que en muchas ocasiones sus viajes son “solventados” por organizaciones o empresas. Dijo que no realiza viajes al exterior y que “la última vez que viajé al exterior fue en enero de este año, pero sí viajo al interior al menos 2 veces por mes”, aclaró.

“En el MEC existe una cacería de brujas contra directores, supervisores y varios otros. Se hacen denuncias anónimas en el portal y ellos eso lo toman. Lo lamentable de todo esto es que el funcionario se expone a ser escrachado públicamente de esta forma y considero injusto. Es una persecución inmisericorde. Yo no pude aún conversar con el ministro Eduardo Petta al respecto, ni siquiera pude dar mi versión. Pero, como la decisión que se tomó en este caso, debo aceptarla. Había mucha gente que quería mi puesto. Es una clara y evidente persecución política”, dijo.

Cuando fue consultado sobre de qué sector político provendría la persecución, evitó entrar en detalles. Lobos fue el único viceministro que "sobrevivió" en el mismo cargo a cuatro ministros: Marta Lafuente, Enrique Riera, Raúl Aguilera y Eduardo Petta.

CÓMPLICES

Aparte del viceministro, otros cinco funcionarios también están siendo sumariados por "malversación de dinero público", según consta en la Resolución N° 2.339 del MEC, en la que el ministro de Educación, Eduardo Petta, ordena el sumario. Ellos son: Fernando Servín, Diego Ayala, Carlos Pozzo, Rossana Vera y María Ramírez.

“Ellos no son mis cómplices, son trabajadores que acompañan a los viceministros en sus viajes. Son un chofer, guardia y secretarios. Pero, nosotros vamos a aclarar esto ante todas las instancias correspondientes”, enfatizó Lobos.

MENSAJES SEXUALES EXPLÍCITO

El ahora separado viceministro Herminio Lobos ya había sido cuestionado, en julio del año pasado, porque envió un mensaje de contenido sexual explícito a una supervisora. El mensaje, que no transcribiremos por su contenido sexual, iba acompañado de emoticones que acentuaban la controversia.

Lobos explicó luego que el mensaje fue enviado por un secretario suyo, de 22 años de edad, a quien supuestamente destituyó tras ese incidente.