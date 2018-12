Sin pajita, por favor

En una ola de conciencia ambiental, varios bares y restaurantes del país se están uniendo a una campaña mundial para reducir el uso de pajitas. Incluso, algunos locales innovan sus negocios eliminando por completo las latitas y botellas descartables.

El 90% de los animales marinos de todo el mundo han ingerido y acumulan actualmente residuos de plástico en su aparato digestivo, según una investigación publicada en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS). Además, los plásticos, como una simple pajita, pueden tardar cientos de años en degradarse.

Teniendo en cuenta esas premisas, muchos locales comerciales en el mundo se están adhiriendo a la campaña para disminuir el uso de las pajitas. En un solo comercio, se puede llegar a desechar aproximadamente 45.000 pajitas al año, sostienen los funcionarios de Territorio Chopp, donde se ha implementado esta y otras medidas ecológicas más, basándose en un modelo denominado “ecobar”.

José Talavera, propietario de dicho comercio, relató que desde hace seis meses decidieron renovar por completo el concepto del local, implementando una de las 3R (Reducir, reciclar, reutilizar) como premisa principal. Eliminaron por completo el uso de vasitos de plástico, latas y botellas de cerveza , gaseosa y agua, implementando chops para cada bebida, incluso para el líquido vital, que es gratis.

En noviembre, vendieron casi 12.000 litros de cerveza servidas en vasos de vidrio, lo cual se podría traducir en alrededor de 3.600 latitas ahorradas. “Fue una transición muy grande”, destacó Talavera, puesto que este cambio implicó una importante inversión en materia de infraestructura. “A largo plazo termina siendo más económico porque ya no comprás vasos de plástico, no generas residuos, no tenés más un montón de basuras, son muchas las ventajas”, acotó.

Aún utilizan pajitas pero son biodegradables (hechas con almidón de maíz) y solo las entregan a los clientes que las solicitan, cuyo número es mínimo, según destacó.

José comentó que la idea es implementar el proyecto de “ecobares” en muchos otros centros nocturnos de nuestro país, por lo cual están trabajando para formar una agrupación de propietarios y terminar el proyecto. “El sueño es presentar un proyecto de ley nacional para implementarlo a mediados de 2019”, expresó.

Emblemáticos locales también se suman

El Bolsi también es otro de los locales nacionales que se suma a la iniciativa para disminuir el uso de los pláticos utilizando el hashtag #sinpajitaporfavor. Ana María Infante, gerente de Marketing del local, destacó que desde hace dos semanas empezaron a disminuir el uso de dicho elemento y solo entregan a las personas que piden.

Por el momento, siguen utilizando las pajitas de plástico, pero en un par de semanas llegaría una flota de los materiales biodegradables, con lo cual se eliminaría por completo una gran cantidad de basuras plásticas dentro de ese local gastronómico.

“Ahora ya son muy pocas las personas que piden, aceptan sin problema (…) Ayer me estuve fijando y vi en la terraza ya cero uso de pajita. Los mismos clientes si es que ven que se les otorga nos está avisando, se suman a la campaña de forma positiva”, destacó.

Asimismo, también TGI Friday anunció recientemente la eliminación completa de las pajitas en sus locales, usando el hashtag #sinpajitasabeigual e implementando como alternativa un elemento tradicional nacional: La bombilla. Aquellas personas que solicitan sus bebidas tienen la opción de ingerirlas directamente del vaso o solicitar una bombilla.

Néstor Filártiga, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), comentó que esta iniciativa aún no fue debatida dentro de su gremio pero teniendo en cuenta la receptividad de las personas probablemente se unan en los próximos días, con el objetivo de seguir generando consciencia ambiental y disminuir el uso de plásticos.