Madre ya tenía antecedentes

La madre de la niña Fiorella, imputada por ser la principal sospechosa de haberla matado a golpes, ya contaba con antecedentes en 2015 por falta de deber de cuidado. Además hubo denuncias de que intentaba en ese año abortar a la ahora fallecida.

"Ella ejercía la prostitución en un local de mi jurisdicción y la denunciaron que estaba embarazada y se enfajaba y que ponía en riesgo la salud de la criatura. Allanamos el lugar, le sacamos de ahí, le llevamos a la clínica forense y ahí ya se solicitó su urgente internación", recordó la fiscal Sonia Pereira sobre un caso del 2015 donde ya intervino por presunta violación del deber de cuidado por parte de Bárbara Tamara Silva González, hoy acusada de matar a golpes a su hija de menos de 3 años.

Como no tenía antecedentes "le di una suspensión condicional de procedimiento, y si mal no recuerdo le ordené seguir su tratamiento prenatal", remarcó la fiscal que trató hasta ultimo momento de convencer a la mujer de que tenía alternativas si no quería a la niña.

"Tengo hijos y soy completamente pro vida, yo hice todo lo que pude por esa criatura en gestación, le puse reglas de conducta a esa mujer, incluso le dije que si tenia una pareja y le explique que existía el centro de adopciones si quería dar en adopción, porque ya tenía dos nenas, y le dije: 'como mi reina con tres criaturas vas a seguir trabajando' y me dijo 'le voy a llevar la interior con mi mamá'", recordó la fiscal.

La misma lamentó que la Fiscalía de la Niñez de Fernando de la Mora no haya seguido el caso y que ahora tuvo este lamentable desenlace para la pequeña. Ellos "tienen que saber si esa criatura puede permanecer con ella o ver si le van a quitar a la criatura, porque existe la patria potestad, no es que se le saca nomas. Yo por eso quiero saber que fue lo que hicieron al respecto los de Niñez y Adolescencia", insistió la fiscal.