Mala caligrafía generó conflicto en el Hospital de Lambaré

La ilegible orden para realizar un estudio generó este sábado un conflicto en el Hospital de Lambaré, debido a que la responsable de un paciente exigió que se le practique el estudio, el cual se postergó para consultar qué se escribió en la receta.

Elizabeth Mabel Martínez señaló que llegó hasta el Hospital de Lambaré a las 04:00 del día de este sábado para que a Fabián Villalba de 74 años se practique una ecografía, por lo cual debía permanecer en ayunas desde el día anterior.

Como primero de la lista una vez que se habilitó la atención, a las 09:00 de la mañana, el paciente salió de la sala de estudios sin habérselo practicado, lo que alertó a la acompañante que exigió una explicación.

Según la denunciante la licenciada que colabora con el doctor encargado de los análisis le dijo que debe esperar, y la agredió verbalmente por haber preguntado sobre el retraso.

"Me gritó de todo y luego me llamó el doctor Mariano Galeano. Le dije que solo quería saber por qué no le están atendiendo a mi paciente. En ese momento me gritó también, me dijo que soy una maleducada y que seguramente soy una naca de mierda a quien nadie va a apoyar. Me tiró una silla de plástico que se fue por mi brazo. Solo porque está en sillas de ruedas no me pegó con sus manos", refirió.

La denunciante dice que salió llorando del consultorio y otras pacientes le dijeron que haga la denuncia a la Dirección de Recursos Humanos, porque no es la primera vez que este doctor maltrata a los pacientes.

Según Martínez, en Recursos Humanos minimizaron su denuncia y no quisieron hacerle un diagnóstico por el golpe que recibió en el brazo sin una denuncia de la comisaría de por medio. La afectada se fue a hacer la denuncia a la comisaría y luego se presentó nuevamente al hospital, pero tampoco le hicieron el diagnóstico y solo le dijeron que van a arreglarlo con el director.

Pedido de estudio ilegible

El doctor Mariano Galeano, responsable de realizar los análisis, explicó que le solicitó al paciente esperar hasta que pueda dar con el doctor que solicitó el estudio, para comprobar qué tipo de ecografía debía hacerse el paciente, de manera a que no tenga que volver si se le hace algún estudio que no es necesario. "Como la licencidada que colabora conmigo, porque soy una persona con discapacidad, no entendía lo que pedía el cirujano, me pasó la solicitud y tampoco entendí. Tomé una foto y se la mandé al médico. Hasta recibir la confirmación del doctor le solicité al paciente que me espere afuera para poder hacerle el estudio que corresponde, y este entendió la situación sin ningún inconveniente", indicó.

El doctor explica que en ese momento ingresó a la sala la acompañante del paciente y empezó a gritarles reclamando el porqué no se le hace el estudio al hombre.

"Ella nos gritó y nos dijo que hablaría con el director, que es funcionaria del Ministerio de Salud de Nivel Central que tiene contactos y que nos iba hacer echar tanto a la licenciada como a mí por hacerle esperar tanto al paciente", comentó el doctor.

El galeno rechazó que le haya tirado una silla a la denunciante porque está incapacitado, y que una vez que el cirujano le respondió el mensaje se le hizo el estudio al paciente.

"Yo soy el único que hace ecografías de partes blandas en el Hospital de Lambaré y me ofrecí a trabajar los sábados. Tengo un espíritu de servicio, yo sé lo que se siente ser un paciente. A mí me asaltaron, me dispararon en la espalda y me salvaron la vida. Mi intención no fue en ningún momento a maltratar a nadie. Luego del escándalo que hizo la señora salí a hablar con los otros pacientes a explicarles lo que pasó y que a todos se les iba hacer los estudios por lo que quedaron tranquilos", añadió el médico.

La mala caligrafía le jugó un momento de malestar al doctor. "Me apena demasiado lo que ocurrió. Después me enteré que la señora quiso que todos los pacientes firmaran una denuncia donde dice que la pateé y le tiré una silla, y allí le avisaron que eso era imposible porque estoy en silla de ruedas. Seguramente no se percató de ello cuando ingresó al consultorio porque estaba detrás del escritorio. Soy una persona trabajadora, ahora llegué tarde a otro trabajo por hacer el informe sobre lo sucedido. Este tipo de situación es un dolor para mí muy grande. Decidí estudiar medicina porque quiero ayudar a la gente. Estoy totalmente abatido", indicó el doctor Galeano.

Investigarán lo sucedido

El doctor Alberto Rojas, nuevo director del Hospital de Lambaré, indicó que como corresponde en estos casos cotejarán la información para tomar las medidas correspondientes. "Como institución tenemos que escuchar a ambas partes y cotejar los datos que aporten cada uno de ellos. Ese tipo de conductas no van con lo que queremos como institución, por lo cual vamos a investigar a fondo el caso, y tratar de que esto ya no ocurra", dijo.

Con relación a que no se le tomó el diagnóstico de la agresión a la denunciante, señaló que eso "habrá sido un error", porque no se necesita denuncia ante la Comisaría para solicitar un diagnóstico en el hospital.

"Como institución queremos dar otra imagen, una amigable. En esta nueva gestión queremos que la gente se sienta confortable y situaciones como estas van en contra de lo que queremos. Vamos a investigar lo sucedido y tomar las medidas correspondientes", apuntó.