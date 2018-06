Mamá de Edelio: “Estoy cansada de pedir auxilio”

Obdulia Florenciano, mamá de Edelio Morínigo, lamentó que se estén por cumplir cuatro años desde que su hijo fue secuestrado por el EPP y sigue sin noticias. “Ya estoy cansada de pedir auxilio todo el día a esa gente, de qué pasó con mi hijo”, subrayó.

ETIQUETAS

En contacto con ABC Cardinal, Obdulia Florenciano, mamá de Edelio Morínigo, compartió su sufrimiento y habló de la desidia estatal una vez más. “Nadie se preocupa de esta situación tan grave que estamos pasando nosotros. Nadie me llamó a decirme ‘nosotros sabemos esto’. Yo ya estoy cansada de pedir auxilio todo el día a esa gente, de qué pasó con mi hijo”, expresó.

Nota relacionada: Con tristeza recuerdan el cumpleaños de Edelio

El policía Edelio Morínigo fue secuestrado en agosto de 2014, cuando estaba de cacería. Solo hubo una prueba de vida ese mismo año y desde entonces nada se sabe de su situación. Lo más reciente fue el día en que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) comunicó a la familia de la supuesta muerte de Edelio, ya que encontraron un panfleto que sería del grupo criminal, pero no mencionaba ubicación del cuerpo.

Dijo que no conoce al nuevo ministro del Interior, Ariel Martínez, ni lo vio desde que asumió al cargo. “A ese señor nada le importa el sufrimiento de esta familia. Nunca me dijo 'queremos hablar con ustedes'. Pero esa gente cobarde, inútil que está en el Gobierno se va a ir ya”, sentenció.

Lea más: Martínez asume en Interior y Lezcano pasa a ser el ministro de Inteligencia

Agregó que le da mucha rabia saber que a las autoridades no les importa el sufrimiento de su familia, puesto que si le pasaba al hijo de uno de ellos, sí estarían buscando por cielo y tierra. “Mi hijo a lo mejor ya está muerto, todo ya podrido, y a ellos no les importa. No se hace la búsqueda del cuerpo de mi hijo. Lastimosamente, es hijo de una familia pobre, porque si era hijo de un diputado ya se le iba a encontrar hace mucho”, aseveró.