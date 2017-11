Mañana de protestas frente a Municipalidad

Varias organizaciones comunales se manifiestan esta mañana frente a la Municipalidad de Asunción, cada una con reclamos varios. Los bañadenses exigen soluciones por la construcción de las Costaneras norte y sur.

ETIQUETAS

La explanada de la Comuna capitalina amaneció ocupada por grupos de manifestantes, pero por el momento el tránsito sobre Mcal. López no se ve afectado; tampoco los servicios y trámites habituales en la municipalidad. No obstante, los manifestantes anunciaron que, si no son recibidos por el intendente Mario Ferreiro, cerrarán la avenida.

Los bañadenses exigen definiciones en cuanto a la reubicación de afectados por las obras en el Bañado Norte, mientras que en el Sur exigen que se estudie el proyecto que plantean de defensa costera, lo que posibilitaría que los pobladores de esa zona mantengan sus viviendas.

“La idea es que el intendente firme una carta de compromiso con nosotros por el tema de las tierras para los pobladores de Bañado Norte, que se comprometió en noviembre ya del año pasado. Que se garantice además el tema de las tarifas sociales y los servicios que tienen que volver garantizar”, indicó María del Carmen Castillo, representante de una de las organizaciones de Cobañados.

Los mismos exigen que la reubicación de los bañadenses del Norte sea en la misma zona. “Tiene que ser en la zona, porque son muchas zonas las que se van a recuperar, no todo es para obras viales y tampoco para la especulación inmobiliaria. Mucha gente está hace años viviendo ahí, no se les puede desarraigar y tirarles en otro lugar”, remarcó.

Por su parte, en Bañado Sur, los habitantes actuales se niegan a abandonar la zona y exigen que se estudie un proyecto de defensa costera que les permitiría seguir en el lugar y ya no ser afectados por las inundaciones, además de permitir la obra vial.

“Ellos están trabajando con Itaipú, bueno, trabajando entre comillas, porque todavía no hay un trabajo real donde podamos sentarnos y decir este es el modelo de barrio que queremos, esto es lo que se tiene que hacer. Nosotros damos propuestas, pero no nos están dando respuestas”, explicó como parte del reclamo.

Además, según explicó Castillo, protestan porque “no se aprobó la regularización de la titulación de tierras en el Bañado por parte de la Junta Municipal, para que unas 57,17 hectáreas sean adjudicadas para recuperación y titulación de la gente”.

“Salvemos Asunción”

Por su parte, un grupo de comisiones vecinales denominadas “Salvemos Asunción” juntaron una variedad de reclamos, donde la exigencia de la eliminación de planilleros, salvar el parque Pavetti, la no instalación de Food Parks o “parques gastronómicos” en Barrio Las Mercedes, figuran entre los puntos.