Marchan contra el acoso y la explotación laboral

En el Día del Periodista, los trabajadores del gremio se manifiestan exigiendo el cese del acoso sufrido por las mujeres y la explotación de los profesionales. También piden el respeto del contrato colectivo en todos los medios de comunicación.

El cumplimiento irrestricto del contrato colectivo vigente en todas las empresas del ramo y el cese del acoso laboral sufrido por las mujeres periodistas son algunas de las exigencias impuestas en la marcha realizada hasta el Ministerio del Trabajo. "Pedimos a los compañeros que se instale este tema que aqueja a todas las colegas", agregó la periodista Flavia Borja.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay solicitó al ministerio conformar una mesa de diálogo con todas las patronales. La intención principal es charlar sobre la contratación colectiva que debería estar vigente en todas las empresas del gremio, según informó la periodista Lorena Aponte.

“Tenemos compañeros que trabajan hasta para tres medios y no están recibiendo el salario que les corresponde. Si tienen para invertir en canales, no puede ser que no puedan pagar mejor a los colegas”, declaró Borja. Asimismo, habló sobre la situación de los corresponsales y profesionales del interior del país, quienes generalmente son los que más sufren la precarización laboral.

El Día del Periodista se celebra en la fecha en conmemoración de la aparición de El Paraguayo Independiente, el primer periódico del país.

El Sindicato de Periodistas tiene registrados, más de 16 asesinatos de comunicadores, de los cuales varios quedaron impunes. En 2014, Pablo Medina, periodista de ABC Color, fue víctima de la narcopolítica en Curuguaty y por su crimen hasta hoy se exige justicia.

Este 2017 se cumplen 26 años del asesinato de Santiago Leguizamón, quien murió el 26 de abril de 1991 en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero.