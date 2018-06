Abdo rechaza jubilación ‘vip’

Marito Abdo Benítez anunció que de tocarle decidir sobre la jubilación para legisladores, vetará la propuesta. Los diputados sancionaron ayer el proyecto que les permite gozar de la jubilación desde 55 años con tan solo 10 años en el Legislativo.

El presidente electo Mario Abdo Benítez, durante su visita a Itacurubí del Rosario hoy, fue abordado sobre la jubilación para senadores, diputados y miembros del Parlasur, con dos periodos parlamentarios y 55 años en adelante. “Si me toca a mí, si esto no se promulga, yo voy a vetar eso. Estoy en contra”, dijo categórico en rueda de prensa (en el audio se escucha que la periodista aborda el tema diciendo "seguro vip", en lugar de jubilación "vip").

Ayer la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que permite a los legisladores y miembros de Parlasur acogerse a la jubilación extraordinaria desde los 55 años, con tan solo 10 años de trabajo (dos periodos en Congreso Nacional), y no 15 años (tres periodos) tal y como lo establece la normativa vigente.

El proyecto plantea que la jubilación ordinaria, al cabo de tres periodos parlamentarios, será del 80% (no más 90%) del promedio de lo percibido en dietas y gastos de representación de los últimos 5 años. En cuanto a la jubilación extraordinaria, esta se dará a partir de dos periodos (y no tres) en el Parlamento, en cuyo caso la retribución será el 60% (y no 70%) del promedio de lo percibido en concepto de dietas y gastos de representación en los últimos 5 años. En ambos casos, la edad requerida es de 55 años.

La presente propuesta beneficiaría también, desde ahora, a los legisladores del Parlasur, que casi no sesionan y cuya importancia para la ciudadanía, en la práctica, es nula.

En síntesis, se redujo 10% el monto a cobrar por la jubilación, a cambio de llegar a este beneficio con solo dos periodos en el Poder Legislativo, lo que la actual normativa establece sea de tres periodos, por lo que más parlamentarios accederán a este beneficio.