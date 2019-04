Martínez Simón promete celeridad y transparencia en su gestión

Luego de su juramento como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia Alberto Joaquín Martínez Simón habló sobre su asignación a la Sala Civil. Recalcó que buscará trabajar con celeridad y transparencia.

Minutos después de jurar ante la Sala Bicameral del Congreso, el nuevo ministro ofreció una conferencia de prensa. “Tengo un esquema de trabajo que me acompaña hace más de 10 años (…) hay un convencimiento muy firme de erradicar y disminuir la mora judicial”, expresó el ministro en referencia a los cuestionamientos sobre la morosidad y la gran dilación de los procesos en la sala a la que fue asignado.

Mencionó que se establecerán mecanismos para cumplir con los tiempos estipulados en la ley y trabajar coordinadamente con los demás ministros que integran la sala civil. “Vamos a intentar que los fallos sean dictados en el tiempo legal correspondiente”, manifestó.

El ministro Eugenio Jiménez Rolón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien también participó de la reunión posterior al juramento, negó que exista un “pacto” con los senadores para elegir a Lorena Segovia como defensora general, en respuesta a un cuestionamiento sobre el tema.

Recalcó que la designación de la defensoría general es potestad de la Corte y que no aceptarán presión externa a la hora de tomar una decisión. “No tengo la más mínima idea sobre ese pacto, jamás nadie me habló y aunque me hablen no va a surgir ningún efecto”, remarcó el ministro.

Por su parte, Martínez Simón señaló que no está en conocimiento sobre el mencionado “pacto” y que estarán evaluando la terna para elegir a la persona mejor capacitada para el cargo.