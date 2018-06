Más nativos copan plaza céntrica

Hoy se instaló otro grupo de indígenas Mbya Guaraní, proveniente del departamento de Caaguazú, en la céntrica plaza de Armas. Este se acopla a los nativos del pueblo Ava Guaraní de Canindeyú que ya están en el sitio desde hace 6 meses, en absoluta miseria

Tomás Domínguez, líder de la comunidad, dijo que en sus comunidades ya no tienen forma de seguir soportando las condiciones inhumanas en las que viven.

Contó que hace como un año atrás sucesivas tormentas habían derribado sus viviendas y que desde entonces han soportado vivir bajo carpas, pero que las posteriores tormentas, que también llegaron este año, han agujereado todas sus lonas que los deja prácticamente a la intemperie. La situación les preocupa porque en se anuncia un crudo invierno.

Exigen al Instituto Nacional del Indígena (Indi) que los asista con víveres, ropas, chapas y terciadas.

“La Secretaría de Emergencia y el Indi nos mienten. Prometen asistencia y no llegan, cuando reclamamos nos dicen que ya les entregó al Indi pero este no nos hace llegar nada. No sabemos bien quién miente y por eso venimos a la capital para manifestarnos frente a los dos entes”, dijo muy enojada la indígena Petrona Pereira.

Agregó que venir hasta Asunción para reclamar es una decisión que les cuesta tomar, teniendo en cuenta que tienen hijos en la escuela.

“Dejan la escuela para venir pero igual allá no pueden luego estudiar si pasamos hambre y cuando hace frío nos enfermamos y si morimos nos tiran en el monte”, denunció Pereira. Son unas 200 personas nativas, entre adultos y niños, quienes están en la plaza.

El grupo Ava Guaraní, que ya está desde hace 6 meses en el sitio, luego de largas y complicadas negociaciones consiguió que se les otorguen las tierras que solicitaban en Alto Paraná y para la próxima semana abandonarán la plaza de armas, dijo el líder de la comunidad, Ramón Benítez.

ABC Color intentó comunicarse con el titular del Indi, Aldo Saldívar, para conocer los motivos por los que supuestamente no les llegaba la asistencia a los nativos de la comunidad de Caaguazú. Sin embargo, la autoridad no contestó las insistentes llamadas y mensajes.