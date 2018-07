Oviedo Matto vuelve "sin rencor"

"Todo fue un montaje. Yo vuelvo sin rencor para comenzar de nuevo", dijo el senador Jorge Oviedo Matto. El legislador había renunciado a sus fueros en el periodos pasado tras ser salpicado con el escándalo de los audios y la corrupción en el JEM.

"Yo fui el único que fue llamado por el Ministerio Público sobre el caso del audio. Todo fue un montaje para afectarnos, pero yo vuelvo sin odio o rencor para comenzar de nuevo. Tenemos que olvidarnos del rencor porque seguiremos haciendo daño a las instituciones si es que no cambiamos", dijo Jorge Oviedo Matto, quien ayer comenzó un nuevo periodo parlamentario.

Recordemos que Oviedo Matto junto al también senador Óscar González Daher están imputados por supuesto tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal, con lo cual pusieron de rodillas a la justicia.

Consultado con respecto al juramento de Horacio Cartes y Nicanor Duarte, dijo que por lo menos Nicanor debía haber jurado ayer, porque él no tenía ningún impedimento, en tanto que el Presidente debe jurar luego del 15 de agosto, cuando entregue el poder a Mario Abdo Benítez.

"La gente se llena la boca hablando de la Constitución Nacional, pero aquí lo único que tenemos que respetar es lo que dice el Tribunal Electoral, quien envío una resolución con la nómina de los senadores que debían jurar. Lugo entró en una guerra que no era suya y armó todo este problema que nosotros tenemos que solucionar", dijo el parlamentario.

En otro momento, sentenció que la Corte ya habló y, "nos guste o no, se debe respetar. Esta es la Corte que tenemos y tenemos que respetar, nos guste o no. Hubiese jurado ayer Nicanor, él no tenía impedimento para asumir", dijo.