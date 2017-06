MEC ya “cedió lo suficiente”

El director de Gremios del Ministerio de Educación señaló que la cartera estatal ya cedió “todo lo que consideramos prudente”, y que todos los puntos fueron atendidos. Afirmó que los estudiantes propusieron nombres que “la comunidad educativa no acepta”.

En comunicación con ABC Cardinal, el director de Gremios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Humberto Ayala, declaró que los estudiantes del Centro Regional Saturio Ríos de San Lorenzo propusieron nombres “que la comunidad educativa no acepta”.

Ejemplificó el hecho, diciendo que uno de los nombres propuestos para el cargo de interventores durante la auditoría que se deberá hacer, es nada menos que la madre del vicepresidente del Centro de Estudiantes del colegio, por lo que en estas condiciones, no podrán aceptar la propuesta de los alumnos.

“Si aceptamos los nombres propuestos por ellos, vamos a tener problemas con los sindicatos u otros sectores. Es por eso que los designados probablemente serán del mismo colegio”, argumentó Ayala.

El director manifestó que desde el MEC han cedido todo lo que consideran “absolutamente prudente”, pero que ahora, será “la máxima instancia ministerial la que designará a los tres interventores”, que realizarán una auditoria administrativa que contemplará tanto el área pedagógica, administrativa como financiera.

Esta decisión se tomó debido a que no hay un consenso en cuanto a los nombres manifestados por los estudiantes. Ayala recalcó que, independientemente de los interventores, se hará un análisis minucioso de las finanzas de la institución”.

Aclaró también que los puntos que los estudiantes plantearon han sido totalmente atendidos, y todas las irregularidades forman parte de una carpeta de investigación.

Refirió que lo que necesitan en este momento es “tranquilidad”, para buscar una solución. Ahora, indicó que tomarán los perfiles de los mejores educadores y será el ministro Enrique Riera quien dará las indicaciones exactas de acuerdo a los perfiles que se tengan.

Al consultársele los motivos por los cuales los alumnos del Saturio Ríos no participaron de la reunión en la cual se intentó llegar a un acuerdo, respondió que fue él personalmente quien se acercó al portón a invitar a los chicos a la reunión, pero desconoce por qué no vinieron. Finalizó diciendo que no sabe “que más pueden pedir” los alumnos”, pues las denuncias que expresaron ya están siendo escuchadas.