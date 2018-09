MEC indaga plagio en curso para docentes

La Unidad Anticorrupción del MEC informó que pidió documentos en el marco de una información de supuesto plagio del plan de capacitación a más de 2.000 docentes realizado por una universidad. La casa de estudios afirma que no fue notificada.

Se solicitaron documentos para comprobar la información que recorre los medios, señaló a ABC el abogado José Casañas Levi, jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Agregó que le informaron dentro del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que esos materiales se habían redistribuido en los cursos. "Según lo que me dijeron, eso no se llegó a repartir fuera de los cursos. Esa es la información preliminar que me dieron. Yo estoy por verificar si eso fue realmente así", comentó.

Ante la consulta de la existencia de funcionarios sumariados por este caso, Casañas Levi indicó que esa información recibirá por parte de Asesoría Jurídica del MEC en esta semana. "Todavía no tengo información documental. Ahora estamos en eso", indicó.

Sin notificación formal de alguna denuncia

La institución mencionada en el supuesto plagio es la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), con presencia en Perú y Paraguay y cuyo rector es Yan Esperanza en nuestro país. "Nuestra universidad ganó la licitación para realizar cuatro cursos que benefició a 2.600 profesores y recibió G. 8.800 millones. El 45% de este monto incluye pagos a docentes capacitados en concepto de alimentos y traslados. En cuanto a la denuncia, no fuimos notificados de nada ni acá (Paraguay), ni en la sede de Perú, con quien nos consorciamos para estos cursos, ya que sede Perú tenía la experiencia", comentó Esperanza.

Agregó que, independientemente de que no fueron notificados de ninguna denuncia formal del tema, la sede Perú ya creo un equipo para revisar cada uno de los materiales que se usó en Paraguay y ver si esto está en regla o no. "Esto porque la USIL de Perú contrata proveedores externos especialistas para desarrollar algunos de estos manuales. Entonces, obviamente, los responsables sin dudas son los proveedores. Ahora lo que se está haciendo es revisar exhaustivamente porque son muchos materiales y cada uno, independiente de que no haya ninguna denuncia, para saber si es cierto a no un eventual caso de copia de materiales", manifestó el rector de la USIL de Paraguay.