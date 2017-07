Médico cobraba a pacientes

Un médico del hospital regional de Ciudad del Este pedía importantes sumas de dinero para atender a sus pacientes. El hecho fue descubierto tras una denuncia, e incluso fue filmado. El caso ya está en manos del Ministerio de Salud.

“En la mañana nos presentamos hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este para otro procedimiento y dos mujeres se nos acerca para denunciar que el médico Guido Ledesma quería cobrarles G. 500.000 a cada una por una operación de cateterismo”, indicó Ines Martínez, jefa de unidad Anticorrupción del Ministerio de Salud.

La funcionaria, en contacto con radio ABC Cardinal, dijo que instó a las denunciantes que no debían dar un solo guaraní a ningún médico, pues se trata de un hospital público.

“Una de las mujeres me dijo que no dio el dinero, pero otra que sí. Le pedí que vaya y le pague a ver si le cobraba, para que se configure el hecho. Incluso le pidió al médico que le haga un descuento y este le respondió que no, que era G. 500.000 porque necesitaba para un equipo de ropa esterilizada”, continuó relatando la funcionaria.

Tras esto, añadió que subió junto al médico y le reclamó que devuelva el dinero a la paciente. El médico Ledesma aseguró que supuestamente el pago era para comprar insumos, “lo cual es mentira porque antes consultamos al director del Hospital”, recordó Inés Martínez.

Tras esta denuncia y la filmación en su poder, adelantó que remitirá un informe al Ministerio de Salud para abrir un sumario y, finalmente, proceder a su descontratación. Dijo que además que el médico deberá afrontar un proceso penal ante el Ministerio Público.