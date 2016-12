Médicos, en contra del veto al Presupuesto 2017

El Dr. Lilio Irala, del Sindicato Nacional de Médicos, afirmó que el veto del Presupuesto 2017 fue un duro golpe para el gremio. Si la decisión se sostiene, no habrá mejoras salariales ni mayor inversión en salud, dijo.

Irala conversó con radio ABC Cardinal este martes sobre la decisión de Horacio Cartes de vetar el Presupuesto del año que viene. “De vuelta nos encontramos con una objeción”, recordó Irala, puesto que el Ejecutivo ya había vetado la ley de jubilación médica a inicios de diciembre.

“Es un baldazo de agua fría en muy poco tiempo, un desafío para los gremios organizados. No solo salud, sino todos los compañeros: los de Educación, de la ANDE...”, dijo el médico sindicalista.

Para Irala, el hecho que se sostenga el Presupuesto de 2016 en 2017 “afecta gravemente” en la salud pública, pues no se harán más inversiones ni habrá aumento salarial. “Hay un aumento en la demanda de servicios. No hay inversión, no hay mejoría. Al permanecer un solo presupuesto, solo hay empeoramiento”, insistió.

Los médicos se plantean una huelga general o medidas de “rebeldía, desobedencia. Se está hablando de una gran huelga general”, dijo. Por último, reprochó la “postura ambigua” del ministro de Salud, Antonio Barrios, quien “dice apoyar las reivindicaciones de los médicos, pero está en la misma línea política” del presidente Horacio Cartes.