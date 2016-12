Huérfanos, “desamparados”

Los cuatro sobrevivientes tras un choque en la Nochebuena evolucionan favorablemente en el Hospital del Trauma. La adolescente de 15 años es la única que aún cuenta con pronóstico reservado. Sin embargo, los chicos quedaron huérfanos y desamparados.

El Dr. Anibal Filártiga, del Hospital del Trauma, detalló la situación de los cuatro sobrevivientes del accidente ocurrido en la noche buena. “Están evolucionando bien. Hugo, de 18 años, será operado de la columna hoy. La prótesis que necesitaba ya fue donada por el Ministerio de Salud”, relató el médico en contacto con ABC Cardinal.

Filártiga también destacó que los gastos hospitalarios de los sobrevivientes son costeados en un 99% por el hospital y solo algunos insumos menores son los que necesitan por la situación que están viviendo. "Estos chicos están en una situación de desamparo muy grande", lamentó.

Araceli (15 años) es quien se encuentra aún con pronóstico reservado. “Está con una contusión pulmonar severa pero evolucionado de forma favorable. Sin embargo, todavía está expuesta a cualquier complicación, como todo herido grave”, agregó Filártiga. Asimismo, el director del hospital aclaró que no le amputaron el brazo a la adolescente, como salió en un medio de prensa, sino que le extirparon el bazo.

Por su parte, los menores de 5 y 11 años ya están fuera de peligro. El mayor ya sería dado de alta mientras que la niña de 5, que cuenta con doble factura en la pierna pero afortunadamente no necesita operación alguna. “Los tíos los acompañan en todo momento. Además de la profesora que también siempre los apoya en todos sentidos pero quedaron desamparados y no tienen muchos recursos. Tengo entendido que aún no saben toda la verdad del accidente pero no estoy seguro de ello”, manifestó.