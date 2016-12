Millonario asalto en Horqueta

Por Freddy Rojas, corresponsal

HORQUETA. Un malviviente asaltó anoche a una comerciante y se alzó con unos G. 40 millones, fruto de la recaudación de día. El atraco fue en la intersección de las calles Félix Castillo y Curuguaty del microcentro horqueteño.

Resultó víctima del asalto Juana Gossen de Carrillo, quien comentó que salió de su negocio con toda la recaudación de día y abordó su vehículo. Al llegar a su vivienda, se dispuso a ingresar pero un motociclista la interceptó con un arma de fuego en mano y la obligó a entregar el dinero.

Comentó que el individuo, a quien no pudo identificar porque tenía el casco puesto, amenazó con matarla y no tuvo más opción que entregarle el dinero. "Grité fuerte porque, si no, me mataba, porque estaba sola", expresó.

Asimismo, señaló que fue alguien que la vendría siguiendo desde que salió de su negocio, ubicado sobre Mariscal López entre Capitán Giménez y Yamil Armele. La denuncia ya fue presentada anoche en la Comisaría 3ª de esta ciudad, donde informaron que aún no saben quién sería el autor del hecho.