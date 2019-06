Molesto por el escrache

Armando Rodríguez, presidente de IPS, se molestó por el escrache ciudadano realizado anoche. Aseguró que era la casa de su esposa y quienes sufrieron fueron sus hijos. Dijo que es “díficil” echar a funcionarios implicados en una suspendida licitación.

Rodríguez se refirió este martes al escrache que se hizo en su contra anoche. Fue en Lambaré, donde -dijo- no reside él, sino su su esposa e hijos. Fustigó a los organizadores y los descalificó. “Seguro mi mujer va a tener que limpiar todo hoy; fueron mis hijos los que sufrieron. Los escrachadores se equivocaron de casa y fueron a Lambaré. Yo vivo en Asunción, pero eso no me extraña de este tipo de gente”, dijo el presidente de IPS.

El titular del IPS es fuertemente cuestionado por la licitación para servicios de seguridad para el ente, un proceso que fue suspendido por el presidente de la República y en el que está implicado el senador liberal Dionisio Amarilla.

Rodríguez dio a entender que no renunciará e indicó que es “dífícil” remover a personas del Consejo del IPS. Sin embargo, indicó que “se tomará su tiempo” para “tomar una decisión que afectará a entre tres a cinco personas” y que “revisará no solo el el funcionamiento de la Unidad Operativa de Contrataciones, sino de otras dependencias”.

Además, volvió a defender al proceso de licitación y dijo que lo que se “pasó por alto es revisar los precios de referencia” de los guardias diurnos y nocturnos, pero que el llamado sí se ajustó a esos precios de referencia.

Por último, reconoció que es “hombre de confianza” del ministro de Hacienda, Benigno López, y dijo que siempre trabajó con él desde el Banco Central del Paraguay. Fue López justamente quien dijo la semana pasada que “no tenía el poder” para pedirle a su hermano, el presidente Mario Abdo, que se le eche a su recomendado Rodríguez del ente.